美国“脏肉”引发食品安全质疑

人民网驻美国记者 吴乐珺 近日，美国农业部食品安全和检测局宣布召回得克萨斯州标准肉制品公司生产的约5.3万磅可能受沙门氏菌污染的生牛肉产品。此前，另外一家大型鸡肉生产商的约10万吨被污染的即食食品也在召回名单之列。

不久前，美国科罗拉多州维尔德县爆发大规模沙门氏菌感染事件，据当地媒体报道，受感染者达500多人。相关部门调查人员在涉事的一家餐厅内发现了多处安全卫生问题。而维尔德县的沙门氏菌案并非偶发的个例，据美国食品药品监督管理局估计，美国每年大约有4800万例因食品卫生问题导致的食源性疾病，相当于每6个美国人中就有1人患病，其中约12.8万人需要住院治疗，约3000人死亡，沙门氏菌则是每年约100万起疾病的元凶。

根据美国监管部门对美国家禽屠宰工厂沙门氏菌的近期监管抽样结果，按照新家禽检验标准，鸡屠宰工厂的沙门氏菌明显超标。由于美国肉类产品几乎被大型跨国公司垄断，沙门氏菌最终可能均来自于同一个公司的养殖场和屠宰场。

英国《卫报》最近刊文曝光了美国肉类供应链条的诸多漏洞，文章详细叙述了47家肉类加工厂的违规操作。其中一份从2015年至2017年涵盖13个美国大型肉类厂商的数据显示，平均每周发生超过150起违规事件，共出现1.5万起违规行为。另外一份文件显示，2012年至2016年，美国10家猪肉生产工厂发生了数千起违规行为。虽然涉事工厂事后发表声明称，所有的违规操作都被“立即纠正”，但英国媒体担心大批美国“脏肉”进入英国市场。值得注意的是，《卫报》披露的文件仅是美国涉及该行业全部非合规报告中的一部分。

此前，美国禽肉检验法中规定的家禽宰后检验系统都是由官方兽医逐只进行在线宰后检验，政府为此向肉禽屠宰企业派驻大量兽医，导致政府经费负担急剧增加，限制了肉禽屠宰企业的生产效率。为此，美国农业部于2012年宣布对鸡肉屠宰行业采用新家禽检验系统，即NPIS系统。由于该系统允许接受过良好培训的企业检验人员代行官方兽医的检验职责，官方兽医数量明显减少，企业生产效率也有一定提高。

但该系统启用后却遭到各方质疑，焦点主要集中在企业检验人员能否切实保证食品安全。美国“食品和水观察”组织的执行董事文诺娜·豪特尔表示，这种被炒作成改善食品安全的私有化检查体系肯定行不通，事实上，它的污染率高于政府监管的屠宰场。美国农业部的数据显示，在31个不达标的鸡肉屠宰加工企业中，有13个是采用NPIS系统的工厂，占比达42%。