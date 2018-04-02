这些食物有陷阱吃了会“酒驾”！

如今交警部门对酒驾和醉驾处罚非常严厉，很多车主都不敢以身试法。不过我们也常看见新闻报道有车主被测出酒驾后，委屈且认真地向交警“喊冤”：阿sir，我真的真的真的（强调无数次）没有喝酒啊！交警随后调查发现，这些被怀疑醉驾的车主，基本是吃了不该吃的食物。这些食物恰恰最容易导致“被醉驾”。之前网上也有不少公布了疑似易导致醉驾的食物，车天下君表示不信邪，亲自试一试再说！

会造成“被酒驾”的食品

食品类：蛋黄派、提拉米苏、腐乳、醉蟹、酒酿圆子、糟鸡、木瓜水、料酒、酒心糖。

口服及外用药：藿香正气水、正骨水、十滴水、消咳喘糖浆等。

注射液类：氢化可的松注射液、尼莫地平注射液、血栓通注射液、尼麦角林注射液、多西他赛等。

日用品类：含有乙醇的漱口水等。

易造成“被酒驾”的食品食用后吹气测试

食物 （刚吃完）

蛋黄派 118mg/100ml

豆腐乳 82mg/100ml

藿香正气水 >600mg/100ml

漱口水/口气清新剂29mg/100ml

龙眼（10颗） 89mg/100ml

一把葡萄干 39mg/100ml

大蒜 0mg/100ml

可乐 0mg/100ml

红牛 33mg/100ml

菠萝啤 >200mg/100ml

备注：10分钟后测试都为0mg/100ml

测试体验：导致“醉驾”食物真的很多

测试道具：某宝可见的售价不到100元的酒精测试仪；蛋黄派、龙眼（替代未到上市期的荔枝）、豆腐乳、葡萄干、可乐、大蒜、藿香正气水等

测试方法：测试数据1，吃完之后，一分钟内测得；测试数据2，吃完10分钟左右，重新吹气测得。

这些东西到底吃多少就能测出酒驾？这些食物里都是如何产生酒精的？面对即将参与测试的，平时总是会吃到的食物，车天下君也是产生了浓浓的兴趣。本来想先测试一下夏季广州人最爱吃的荔枝，然而并没有上市，所以就用龙眼替代。车天下君吃完2颗后，用某宝买的口碑非常好的酒精测试仪一吹，嚯！酒精浓度直接显示33mg/100ml！这已经是达到酒后驾驶的标准了！太可怕了。继续吃了十来颗后，酒精浓度逼近90mg/100ml。这酒精来得太快，就像龙卷风……不过消失得也快，过了快十分钟，车天下君再拿酒精测试仪吹了下，此时屏幕上显示个位数，但是很快就归零了。这意味着，口腔中的酒精已经挥散完毕。

接下来车天下君又对几种容易导致酒驾的“网红”食物进行了测试，首先是如蛋黄派、提拉米苏这类蛋糕类点心。刚吃完测试数据的那瞬间，车天下君不相信自己的眼睛，因为全部酒精浓度都超过了110mg/100ml！按标准，已经达到了“醉驾”，这很严重！所幸，5分钟之后再测，酒精浓度已经降低至个位数，10分钟之后已经完全测试不出了。

几种参与测试的食物中，最让车天下君震惊的是藿香正气水，车天下君实测发现，刚喝完藿香正气水后，酒精浓度已经让测试仪“爆表”了，浓度高达600mg/100ml以上！所幸，当你用水漱漱口，静候七八分钟，再测时酒精浓度也会降为零。同样需要注意的是，号称不含酒精的菠萝啤、红牛等饮料，刚喝完的一分多钟内，也被测出较高的酒精浓度。那么大众最爱的可乐呢？其糖分也很高，会不会发酵变成酒精？车天下君实测发现，可乐喝完后，酒精测试仪对其并不感兴趣，屏幕上一开始显示个位数，但是很快就归零。

开车吃食物，先看配料表

到底为什么这些食物会让口腔内吹气能达到“酒驾”甚至“醉驾”的酒精浓度呢？车天下君查看这些食物的配料表发现，罪魁祸首是一种叫“添加食用酒精”的东西！我们常吃的一些欧式蛋糕、蛋黄派等就有加食用酒精。至于藿香正气水会被测出较高的酒精含量，是因为配方中有乙醇成分。喝下一瓶10ml的藿香正气水，并通过呼气式酒精测试仪进行测试，测试仪显示的数据就达到140mg/100ml。有的口气清新剂、漱口水都有类似成分。至于中国人传统食物——豆腐乳吃完能测出酒精，是因其配方中含红曲色素和乙醇勾兑的成分。注意，一般含糖量较高的水果食用后也易被测出有酒精含量。如广东人喜欢的荔枝、龙眼，都是导致“被酒驾”的高危食物。还有葡萄干，糖分也很高！车天下君建议大家在吃东西时，先看配方成份，看看是否有食用酒精、乙醇之类的添加剂。

“被酒驾”怎么办？等等再测

当然，你可千万别想着喝完酒之后，再以误吃食物来做借口，试图逃避酒驾和醉驾惩罚。这就小看了警察蜀黍的智商。广州交警表示，在警方查酒驾过程中，如果司机对测试结果存在异议，司机可向交警如实说明情况，申请几分钟后重测。根据车天下君实测发现，10分钟之后，这种假“酒驾”的嫌疑基本可以排除。严格来说，在警方的所有执法中，酒驾醉驾的评定是以最后的血液检测为标准的。如果你吃了荔枝、豆腐乳、蛋黄派，或是喝了藿香正气水，血液中一般不会含有酒精。

【法规链接】

饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml，小于80mg/100ml的驾驶行为。醉酒驾车是指车辆驾驶人员的血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。饮酒驾驶机动车辆，罚款1000元~2000元、记12分并暂扣驾照6个月；饮酒驾驶营运机动车罚款5000元，记12分，处以15日以下拘留，并且5年内不得重新获得驾照。醉酒驾驶机动车辆，吊销驾照，5年内不得重新获取驾照，经过判决后处以拘役，并处罚金；醉酒驾驶营运机动车辆，吊销驾照，10年内不得重新获取驾照，终生不得驾驶营运车辆，经过判决后处以拘役，并处罚金。(记者 邓莉)