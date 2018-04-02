破解“儿科荒”需要多措并举

近年来，我国儿科医疗资源短缺的矛盾日渐突出。特别是随着国家“二孩”政策的出台，新生儿数量攀升，“儿科荒”问题变得愈发严峻。

不久前，全国多地流感肆虐，这对本就超负荷工作的晁爽来说，更是雪上加霜。

晁爽是清华大学附属北京清华长庚医院儿科副主任，从事儿科医生已有16年。她说，患儿太多，儿科医生又太少，就算大家不吃不喝也看不完，而现有医生越劳累，人才流失就越严重，简直是恶性循环。

据中华医学会儿科学分会和中国医师协会儿科医师分会发布的《中国儿科资源现状白皮书》显示，近三年我国儿科医师流失比例达10.7%。

为什么大家不愿意当儿科医生？晁爽认为，首要原因是儿科的“难”。晁爽解释，儿科又称哑科，由于婴幼儿无法准确描述病情，加之患儿不易配合检查，诊治起来难度很大，往往全靠医生的临床经验分析判断。但这还不是最难的，家属的不理解、不信任，更是“难”住了多数医生。

由于患儿多，医生只能加快看病速度，然而，快慢平衡实在太难掌握。“看快了，正在就诊的患儿家长不满意，看慢了，后面排队的患儿家长不高兴，怎么办？”晁爽告诉记者，她要求自己，将每个患儿的看病时间，尽量控制在五六分钟，但即使这样，每天仍要持续工作十几个小时。

除了职业风险高、工作负荷重，儿科医生的收入待遇偏低也是有目共睹的。晁爽解释说，儿科用药量小、药品便宜、纳入医保项目有限，但儿科在医院内的支出消耗又很大，经济效益较差。很多医院考虑到这些因素，不愿开设儿科，即使开设了，也往往不愿大力发展建设。因此，晁爽认为，要解决儿科医生短缺问题，首先应整体提高儿科医生待遇。但晁爽也强调，待遇绝不是全部，除了提高待遇，还要建立社区儿科医师队伍，完善三级转诊体系。在这一制度下，应先到社区医生处进行首诊，遇到疑难病情时，再向上级医院转诊。当然，一定要保证转诊渠道的畅通，既要能转得上去，也要能转得下来。同时还要鼓励儿童专科医院在基层医院、社区医院开设门诊部，或者向基层医院输出品牌和管理，让优质儿科医疗资源下沉到基层。

此外，很多基层医生反映看不到未来的发展，这也是很多医学生毕业后，不愿到基层工作的重要原因。晁爽坦言，此问题的确长期存在。同样从一个学校毕业，去大医院工作的人，学习机会多，见到的病例特别是疑难复杂病例相对较多，提高得就快。而到基层医院工作的人，无论是学习机会，还是接诊病人量，都远远不及大医院。只要短短三五年，这二者的差距就会凸显。因此，晁爽提出，要给基层医生提供良好的职业规划，帮助他们成长。这就要求给基层医生多提供培训和学习的机会，一两年至少要有一次去大医院学习工作的机会。只有真正提升基层医生水平，才能让老百姓放心地把孩子交给基层医生，“儿科荒”问题才能逐渐得到缓解。

（本报记者 田雅婷）