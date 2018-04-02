16岁少年夜夜腰痛  病因竟是强直性脊柱炎

记者从中山大学孙逸仙纪念医院获悉，由于强直性脊柱炎的诊断和治疗都非常困难，广东省以该院骨外科为班底，成立了“全省强直性脊柱炎综合诊治工程技术中心”，旨在规范强直性脊柱炎诊治、研发推广新的治疗方法，符合条件的患者就诊时可获广东省专项基金资助，参加骨髓间充质干细胞治疗。

16岁少年夜夜腰痛

干细胞治疗终恢复正常

2011年，刚满16岁的小陈开始受到腰痛的折磨，晚上的疼痛尤为强烈。每天早上起床，小陈的腰背部都僵硬得好似被无形的绳带绑住，需要活动后，僵硬感才能略微减轻。

小陈的妈妈带着他找过各科医生，有的说是腰肌劳损，有的说是椎间盘突出，最终被确诊为强直性脊柱炎。但采用常规治疗方案后效果不佳。如果使用已上市的新型生物制剂，由于价格较为昂贵，小陈的家庭无力负担。

幸运的是，中山大学孙逸仙纪念医院骨外科当时正在进行干细胞输注治疗强直性脊椎炎的临床试验，小陈因病情特殊，被选入试验组。

治疗的第二天，小陈的病情得到明显转变；治疗结束后的4个月，小陈的症状完全缓解。最近一次复查，小陈所有的检验指标均为正常，令家人喜出望外。

符合条件者

可免除干细胞治疗费

据中山大学孙逸仙纪念医院骨外科主任沈慧勇教授介绍，类似于小陈这种病例并不罕见，很多病人被误诊误治多年后才被最终确诊。但是，强直性脊柱炎发病机制尚不清楚，治疗方式非常棘手，至今还未有治愈的办法，让众多患者家庭苦不堪言。

广东省强直性脊柱炎综合诊治工程技术中心于三年前成立，致力于研发新的治疗方法。该中心现已获得广东省专项基金1000万元用于筛选符合一定条件的强直性脊柱炎患者参加骨髓间充质干细胞治疗。如果符合条件，试验期间干细胞治疗费用及部分MRI、CT等检查费用可免除，即使不符合参加试验的条件，就诊者也能得到规范诊治。

目前，逢周五下午，该中心在医院沿江西路院本部设强直性脊柱炎专科门诊，由沈慧勇教授团队的王鹏副主任医师负责筛选符合条件的强直性脊柱炎患者入组治疗。（记者任珊珊 通讯员刘文琴、林伟吟）