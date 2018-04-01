食用不当 春笋变“春损”

广州日报讯(全媒体记者伍仞通讯员陈瑶璇)春雨叮咚，春笋冒头。雨后春笋生机蓬勃，十分符合中医养生中提倡的“春生”的意义。笋有脆嫩甘鲜、爽口清新、味道鲜美、食而不腻的特点，苏东坡称道：“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉。”

不过，广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁提醒，笋虽甘美，却滑利大肠，无益于脾，因此有“刮肠篦”的俗称，假如吃不得法春笋就会变成“春损”。

根据笋的产地、发笋之时不同又分很多种：淡笋、甘笋、苦笋、冬笋、春笋。唐梁介绍，笋性味甘、微寒，无毒;利膈下气，化热消痰爽胃。多数用于食用，一般不入药。

现代研究发现，笋含有一定量的蛋白质、糖类、胡萝卜素，还有维生素B1、B2、维生素C以及钙、磷、铁、镁等，含多种人体必需氨基酸。笋中纤维素含量较高，在肠道内可以减少人体对脂肪的吸收，增加肠道蠕动促进粪便排出，不仅能防治便秘，而且可降低与高血脂有关疾病的发病率。

另外，笋不含脂肪、淀粉少，属于天然低脂、低热量的食品，是肥胖者的减肥佳品。

食用注意：

唐梁介绍，笋是竹子初从土里长出的嫩芽，以嫩的口感最佳，挑选时看其颜色，以嫩黄色为佳、笋肉颜色越白则越嫩。笋节与笋节之间越鲜嫩越好。他提醒，吃笋还有以下注意事项。

1.春笋食用不宜过量。在食用笋时，应将它烧熟煮透，或用开水烫5~10分钟，然后再配其他食物炒食。这样，大部分草酸在高温下分解，又减少其涩感，使味道更鲜美。

2.笋中所含的草酸很容易和钙结合成为草酸钙，因此患有泌尿道结石的人不宜多吃。因笋中含的草酸会影响人体对钙和锌的吸收和利用，所以生长期的儿童及骨质疏松者应注意不宜多吃笋。

3.笋性味甘寒，含较多的粗纤维素，凡脾胃虚弱、消化道溃疡、肝硬化、食道静脉曲张、慢性肠炎等患者，忌食寒性、难消化之物，所以不宜吃笋，以免加重病情。古人认为，加生姜、麻油可减少其滑利大肠之弊。

4.笋系大寒之品，大病初愈、妇女经期产后、有过敏性哮喘的人，不宜吃笋。此外，笋还能助发疮毒，发湿毒，故凡湿疹、痈疮患者，也应忌吃笋。

推荐菜式：

1.鸡味春笋条

材料：春笋500克，鸡汤1碗，干辣椒2只，麻油25克，料酒1勺，生姜、白糖、盐少许。

做法：将笋剥去笋壳，洗净，切条，入开水焯5分钟捞出，过凉水，与鸡汤、麻油、生姜一起下锅用中火烧开;倒1勺料酒加干辣椒，用小火煨8分钟;加盐及白糖调味，再煨片刻即可。

2.雪里蕻炒笋片

材料：雪里蕻(腌制)250克，鲜笋250切片，红辣椒(切小块)2个，食用油、白糖适量;

做法：将腌制好的雪里蕻提前半小时浸在清水里，之后捞出洗净，切成碎末。笋片用水煮开5分钟后捞出。炒锅烧热，加食用油到七成熟，放入笋片翻炒。再放红辣椒快、雪里蕻和适量白糖。盖上锅盖，闷至雪里蕻变软即可。