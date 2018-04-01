“腺体样肥大”别小看 四大危害您要知

“腺样体肥大”这一说法，很多家长并不陌生，但它的四大危害却很多人不了解。广东省中医院主任中医师吴大嵘指出，腺样体肥大的危害具体如下：

1.容易形成“腺样体面容”

由于儿童鼻咽部空间比较狭小，当腺样体肥大时，由于鼻塞，孩子不得不张口呼吸，长期的用口呼吸导致气流冲击硬腭，使得硬腭变形、高拱，长时间如此，面部的发育会变形，出现上唇短厚翘起、下颌骨下垂、鼻唇沟消失、硬腭高拱、牙齿排列不整齐、上切牙突出、咬合不良、鼻中隔扁曲等问题，使得面部肌肉不易活动，缺乏表情，好似猪八戒或丑小鸭，医学上称之为“腺样体面容”。

2.易患气管炎

小儿腺样体肥大可造成鼻塞，导致患儿鼻涕向咽部倒流，刺激下呼吸道黏膜，常引起阵阵咳嗽，久之容易患气管炎。

3.易造成儿童精神不振、反应迟钝

患儿长期用口呼吸、鼻塞，易造成头部缺血、缺氧，出现精神萎靡、头痛、头晕、记忆力下降、反应迟钝等现象。

4.影响孩子生长发育

由于儿童发育需要大量的氧分，而腺样体肥大导致的打鼾会使孩子在睡眠中严重缺氧，直接导致脑部发育的供氧不足，引起促生长激素分泌减少，不但影响孩子的身高，而且身体抵抗力下降，还将影响到孩子今后的智力。

“目前小儿推拿治疗等中医药治疗、西医诊治腺体样肥大的办法很多。”吴大嵘提醒，如果孩子受到腺体样肥大的困扰，不要拖延，应尽早就医诊治。（全媒体记者何雪华 通讯员查冠琳）