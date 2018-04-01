流感后咳嗽不止？浙江省中医院有特色药

受访专家：金涛，浙江省中医院中医内科主任中医师

擅长：内科疾病，如过敏性疾病(变应性哮喘、荨麻疹、过敏性鼻炎)及免疫系统疾病(自身免疫病、干燥综合症、类风湿关节炎、自免性肝炎、自免性胰腺炎、慢性肾炎、溃疡性结肠炎、桥本甲状腺炎);失眠，焦虑症，抑郁症;代谢综合征(纯中药治疗肥胖，高脂血症，高血压，糖尿病);中医肿瘤康复等

出诊时间：周一、二三全天，周四、五上午

(健康时报记者 范洪岩)流感的强劲势头刚过，咳嗽声还没停下，春季咳嗽的苗头又起。

对于甲型流感、乙型流感造成的肺热津伤、咳嗽不爽，以及普通感冒导致的肺阴不足、久咳，浙江省中医院有一款研制多年、专门针对此类咳嗽的特色院内制剂——咳平颗粒。

流感侵入，造成气耗津伤，咳嗽、咳痰不爽，经久不愈，用化痰药、抗生素等均反映一般，此时用咳平颗粒来清热润肺，化痰养阴，可起到治疗咳嗽的效果。浙江省中医院中医内科主任中医师金涛表示。

咳平颗粒由黛蛤散、杠板归、百部(蒸)等几味药组成。

其中，黛蛤散，归肝经，能够清热平肝化痰平阴;杠板归，具有清热解毒，止咳之功效，能缓解咽喉肿痛，对阴血暗耗引起的咳嗽，有很好的效果;百部(蒸)，养阴、润肺、化痰，对阴虚咳嗽有很好的针对性。这几味药合用，从而起到宣肺、化痰、止咳的作用。

此外，对于普通感冒后咳痰不畅、痰黏白、口干舌燥、以及咳嗽造成的长性隐痛，还有慢性支气管炎等咳嗽，也可以用咳平颗粒来调理。

需要注意的是，急性风寒、风热引起的正在高热的咳嗽不适用咳平颗粒，感冒过程中不适用，感冒后才能用，阳虚、气虚的人不适用。服用时，一次一包，一天三次冲服。服用过程中，要忌辛辣，忌热品，如牛肉羊肉烧烤。

此外，春天花粉较多，变异性哮喘也高发。金涛主任介绍，从门诊来看，百分之三四十的咳嗽都是变异性哮喘引起的，对于这种咳嗽，临床上用纯中药治疗，不用抗生素，也很有效，比如通过用衡宜系列方等纯中药治疗，就可以达到根治变异性哮喘的效果。

对于过敏性咳嗽，金涛主任提醒，要从三方面预防：

第一，远离柳絮、花粉等过敏原，对于北方风沙比较严重的地方，或者沙尘比较明显的天气，出门要戴口罩。第二，正确选择、佩戴口罩。口罩要选择干净卫生的、质量有保障的，而且要正确佩戴，不然达不到较好的过滤效果。第三，如果是过敏体质，可以通过中药或膏方等把过敏体质重新调整到阴阳平衡的体质，从阴虚阳虚调到阴平阳平，这样症状也能控制下来。