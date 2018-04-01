春季疹子即将出动！急疹、麻疹、水痘怎么防？

指导专家：

广东省妇幼保健院儿科主任医师李增清

春季，是病毒、细菌活跃的季节，也是孩子们易受到各种出疹性传染病侵袭的时期，孩子长了疹子如何处理呢?

幼儿急疹热退疹出

幼儿急疹：又被称为婴儿玫瑰疹，是人类疱疹病毒VI型引起的一种病毒疹，也是婴幼儿时期一种常见的病毒性出疹性疾病，常见于3岁以内的婴幼儿，多发生在春秋季节。

特点：幼儿急疹的出疹特点概括起来是热退疹出。起病前多无征兆，突然高热起病，体温在几个小时之内能升高到39℃~40℃，甚至更高，来势汹汹，但初期发热时宝宝精神状态较好，高热持续3~5天后，体温骤然下降，热退后，在颈部、躯干的皮肤出现玫瑰红色斑丘疹，直径约2mm~5mm，用手按压时，皮疹会褪色，松开手后，疹子又恢复到原来的颜色。

偶见于宝宝面部和四肢远端出现疹子，出疹后1~2天，身上的疹子会慢慢的退隐，康复后不会留色素沉着，也不会脱屑，家长可以放心。

处理办法：幼儿急疹一般发病之后可以获得比较巩固的免疫力，再次发病的情况很少见。

而治疗的时候，一般不需要给宝宝使用抗生素，主要以针对高热和皮疹的护理为主。

患病期间家长要注意，孩子饮食上以清淡为主，给予牛奶、米汤、粥、面条等易消化的食物，及富含维生素B和维生素C的食物。

麻疹当心高热

麻疹：是由麻疹病毒引起的最具有传染性的呼吸道疾病之一，以冬春季发病为多，如果接触了麻疹病毒，几乎所有未接受过免疫的小孩均可感染，病后大多可获得终身免疫。

特点：感染后多在发热3~4天后出疹，出疹期为发热的高峰期，体温可突然高达40℃~40.5℃，皮疹自耳后、发际→额面部、颈部→躯干、四肢→手掌、足底。皮疹初为红色斑丘疹，不伴痒感，以后部分融合成片，色加深呈暗红，出疹3~4天后发热开始减退，皮疹按之前出疹的顺序开始慢慢消退，疹退后皮肤有棕色色素沉着及细小脱屑。

除了皮疹的特点，出疹前的发热、上呼吸道感染、鼻眼卡他症状(流涕、结膜充血、眼睑水肿、畏光、流泪等)、口腔麻疹黏膜斑(又称柯氏斑，Koplik’s spots，见于上下磨牙相对的颊黏膜上)等，也是麻疹早期的特征性体征。

处理办法：目前尚无治疗麻疹的特效药，疾病期间注意卧床休息，高热时可适当使用退热剂，但应避免急骤降温，尤其是在出疹期。注意皮肤、眼睛、鼻腔、口腔的清洁，多饮水，饮食上给予易消化和营养丰富的食物，尤其是注意补充维生素A，同时注意积极预防肺炎、喉炎、心肌炎等并发症。

水痘出疹有序

水痘：是冬春季节很常见的一种急性传染病，主要经呼吸道飞沫传播和接触传播。

特点：水痘患儿临床上常以发热、全身分批或同时出现散在的红色斑疹、丘疹、水疱、结痂为典型特征，大部分患儿在发病初期表现为全身困倦，伴有低热、头痛、咽痛及四肢酸痛等不适症状，然后约1天左右开始出疹子，出疹顺序通常由头面部、躯干逐渐向四肢蔓延，呈向心性分布。刚开始成批出现的皮疹为红色小丘疹，然后变成大小不等的椭圆形疱疹，水疱周围绕以红晕，中心有脐凹，疱壁较薄、易破。皮疹多在3~5天左右陆续发出，痂盖多在10~14天内脱落。

处理办法：水痘多为自限性疾病，一般不需要特殊治疗，主要是加强护理。从水痘出现开始至皮疹结痂脱落为止，要做好隔离。保持皮肤清洁、干燥，避免搔抓。

川崎病低龄高发

川崎病：是一种以全身血管炎为主要病理改变的急性发热性疾病，主要好发于5岁以下的婴幼儿，男孩患病的几率约为女孩的1.5倍。

特点：发热是川崎病最常见、也是最早出现的症状。持续高烧(39°C~40°C)超过五天，这是诊断川崎病的必要条件。

随着病情的一步步进展，孩子还可以陆续出现有各种形态的皮疹，双眼结膜充血，唇及口腔黏膜充血、皲裂，手足红斑、手指足趾末端硬肿、恢复期指趾端膜状脱皮和颈淋巴结肿大等症状。

处理办法：一旦确诊后，需要住院治疗，父母积极做好退热处理，做好皮肤黏膜、口腔及眼部的护理，同时要预防冠状动脉的损害。给予清淡的高热量、高蛋白、高维生素的流食或半流食，供给充足的水分，勤给病儿喂水。

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河南省中医院皮肤科主任刘爱民：饮食也是引起小儿湿疹的一个原因，一旦出现湿疹，家长要“排查”孩子食物中是否存在过敏原。常见的有食物有虾、蟹、海鱼、蛋黄、牛奶等。

海带绿豆汤：绿豆30克，海带10克，鱼腥草10克，白糖适量。先洗净海带、鱼腥草，将鱼腥草加适量的水煎20分钟，去渣取汁，然后加入绿豆、海带煮熟，加入白糖调味饮用，每天1剂。

红枣扁豆饮：红枣10颗，扁豆30克，红糖适量。将红枣、扁豆加水煮料熟以后，加入红糖服食即可。