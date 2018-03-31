“网络与交换技术国家重点实验室（北邮）许昌基地”揭牌成立

3月30日，网络与交换技术国家重点实验室（北邮）许昌基地揭牌暨新一代信息基础设施建设合作协议签字仪式在河南省许昌市举行，这也标志着全国“5G泛在小镇”建设项目正式启动。

许昌市市长胡五岳表示，5G网络与交换技术和新一代信息基础建设项目是加强校企合作的成功探索，为许昌市引进5G项目、推动全产业链发展奠定了坚实的基础。而在网络与交换技术国家重点实验室主任张平看来，许昌也具有良好的“制造业强市”产业基础，与北邮国家重点实验室优势互补，适合开展5G泛在信息技术与实体经济融合的创新研究。

张平表示，北邮网国重许昌基地还将逐步落地一批先进技术成果，逐步开展一系列技术攻关项目，协助提升许昌产业尤其是工业的智能化水平，增强许昌的技术软实力。双方还力争以5G泛在为引领，把许昌打造成为河南省乃至全国的技术高地——5G泛在之都。

为响应国家科技创新战略号召，北邮国重室许昌基地摸索出产学研深度融合的“北邮—许昌模式”，形成双向反馈互动的关系。一方面，北邮是先进技术的源泉，基地是成果转化的载体，许昌是应用实践的试验田；另一方面，许昌是需求的牵引方，基地是工程—学术的对接器，北邮是科研的依托基石。同时，这个双向互动循环环境，既是引进外部人才的梧桐树，也是培养本地人才的培训班。

中国科学院与中国工程院两院院士陈俊亮在肯定“北邮—许昌模式”的同时也建议，许昌基地未来既要做好引领的科研工作，还要做好落地对接的服务工作，深化探索和推动实景实验室跟许昌5G泛在小镇的结合。

胡五岳也希望北京邮电大学充分发挥资源优势、创新优势和人才优势，加强与许昌市更深层合作，引进更多5G产业项目落地许昌并推动5G全产业链形成，助力许昌打造立足中原、辐射全国的5G技术应用战略要地。