永不放弃 突破难关 景汇泉不忘初心绘就瑰丽科研路

“一年三百六十五天，几乎从来没有假期”“从事科研工作的第一天起，就决定了要把自己的一生都奉献给科研事业.......”在外人眼里，景汇泉教授是一位在学术界硕果累累的专家、教授、博士生导师，主持完成了40余项科研课题、省教学成果一等奖等20余项科研成果奖励、发表了学术论文60余篇等等；在科研工作中，她又是一位兢兢业业，勤勤恳恳的科研工作者，景汇泉教授说：“脚踏实地、乐观自信、永不放弃就能突破难关、收获硕果。”

景汇泉于1994年在中国医科大学预防医学系毕业后，选择了留在中国医科大学工作，参加了工作的她并没有停下自己学习的脚步，接连考取了中国医科大学硕士研究生、哈尔滨医科大学博士研究生、北京大学博士后，并且以优异的成绩毕业。“幸福的人生是奋斗出来的”，她的一丝不苟、积极向上的工作态度始终感染着自己身边的人。

“跟随在景汇泉教授身边，她的敬业精神，她对科研工作的求真务实态度给了我很多启示，为刚刚步入科研生涯的我们树立了一个好榜样，景教授让我感受到了严谨的科研态度是多么重要，做科研就是要深入现场，不怕辛苦，才能把研究做好。”一位跟随她做研究项目的研究生充满崇敬的口吻说到。

这位在学术界响当当的教授始终保持着谦虚谨慎的态度，把自己当成一名普普通通的科研工作者，沉下身来，深入每一次科研项目中。

“中国社会状况综合调查”（Chinese Social Survey，简称CSS）是中国社会科学院社会学研究所于2005年发起的一项全国范围内的大型连续性抽样调查项目，目的是通过对全国公众的劳动就业、家庭及社会生活、社会态度等方面的长期纵贯调查，来获取转型时期中国社会变迁的数据资料，从而为社会科学研究和政府决策提供翔实而科学的基础信息。该调查是双年度的纵贯调查，采用概率抽样的入户访问方式，调查区域覆盖了全国31个省/自治区/直辖市，包括了151个区市县，604个村/居委会，每次调查访问7000到10000余个家庭。此调查有助于获取转型时期中国社会变迁的数据资料，其研究结果可推论全国年满18－69周岁的住户人口。为了获得高质量的调查数据，CSS调查从多个层面保障调查的科学严谨。在抽样环节，CSS调查利用第5次人口普查和第6次人口普查分区县市资料设计抽样框;在调查点采用地图地址抽样方式以涵盖更多的流动人口。在执行管理环节，CSS调查依托全国各地高校和科研机构，建立了地方调查团队；开设了为期3-5天的督导、访问员培训课程和多样的访问模拟训练；制定了“现场小组工作方法”；设计了调查管理的系列流程；并配有高效的后勤支持。在质量监控环节，各调查点、省级、全国不同层面都会进行一定比例的问卷复核以确保问卷质量，全部问卷进行双次录入。此外，项目组会对数据信息做匿名化处理，以确保任何受访者都不会因为参与调查而受到任何负面影响。

为了保证数据的真实性，她对自己的团队严格要求，调查工作赶上如火的七月，烈日炎炎，十分辛苦，但她还是到一个个调研地点，指导调查人员核图、入户访问，不怕辛苦，保证研究质量。

时光在流逝，岁月在进行，这一次，景汇泉将眼光放得更远：“健康大数据、精准医疗、健康管理....” 她要在这岁月的年轮里刻下深深的痕迹。