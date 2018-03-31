汗蒸不能天天蒸 每次控制在半小时左右

随着各式汗蒸馆逐渐受到追捧，“请人吃饭不如请人出汗”“出汗就是在排毒”正成为更多人的理念，很多人甚至每天离不开汗蒸，或一蒸就是两三个小时。北京中医药大学养生室教授张湖德提醒，如果不注意汗蒸的时间、不考虑自己是否适宜，反而对身体造成伤害。

汗蒸的原理是通过让身体出汗，并使身体接触加热后的特殊材料如红外线、负离子、矿物元素等方式，促进人体血液循环和新陈代谢。从中医角度来说，人体的疾病多是由于环境中的“风寒湿燥暑热”入侵皮肤或脏腑所致，“其在皮者，汗而发之”，汗蒸就是利用了中医治疗外在疾病的基本方法“汗法”。在高温的汗蒸房内，人们通过出汗可以使得入侵身体的邪气出来。张湖德打比方说，有人淋了雨后发烧感冒，常会熬姜糖水，趁热喝后使身体大量排汗，以发散寒气，也是利用的“汗法”。

张湖德表示，因风寒引发了感冒和因湿气重而肥胖的人群，适当进行汗蒸，有一定的治愈和减重功效。但有些人认为，在汗蒸房里“出汗越多越好”，长时间待在40~50摄氏度的高温密闭环境里出汗，导致走出汗蒸馆时，感觉无力、虚弱。这是因为，出汗过多会伤及津液，损伤气血，不利于身体健康。

张湖德建议，汗蒸时间控制在每次半小时左右，也不能把汗蒸当做“家常便饭”，最好间隔一周以上。另外，患有心脑血管疾病的人最好不要汗蒸，以避免高温环境下因呼吸不畅、血流加快导致的意外。▲（记者 张珺珺）