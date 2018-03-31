二手烟会让女性怀孕难上加难！

长期暴露于二手烟的家庭环境中，对患多囊卵巢综合征、生殖能力低下的育龄期女士来说，无疑是雪上加霜。黑龙江中医药大学附属第一医院妇科主任吴效科教授及其团队研究发现，被动吸烟可使该病患者高雄性激素水平显著上升，代谢综合征发病率大幅增加，促排卵治疗受孕后的流产率也更高。该研究成果论文近日在线发表于欧洲权威杂志《人类生殖》上。

多囊卵巢综合征是育龄妇女常见的一种复杂内分泌及代谢异常疾病，主要临床表现为闭经、多毛、肥胖及不孕，对该病尚无理想治疗手段。针对这一难症，吴效科教授团队开展了一项大型国际临床研究项目。在比较中医、西医和中西医结合疗法的同时，课题组还收集了受试者及其伴侣的饮食、生活方式等资料，着重对暴露于二手烟的受试者临床数据进行二次分析，旨在为多囊卵巢综合征的临床防治提供新策略。

研究结果表明，约46%多囊卵巢综合征患者的配偶存在吸烟行为。分析发现，暴露于二手烟环境可使患者的雄性激素水平大幅升高，雌激素水平下降，致使患者服用促排卵药物后的受孕率由36.9%降至26.6%。而过高的雄性激素水平极易损害卵子的质量和降低子宫内膜的容受性，造成受孕率严重“滑坡”。

暴露于二手烟也使多囊卵巢综合征患者的代谢综合征发生率从13.3%增高至21.8%。代谢综合征是一组复杂的代谢紊乱症候群，主要包括肥胖、高血糖、高血脂、高血压等，可使糖尿病和心脑血管病的发病风险分别增高5倍和3倍。胰岛素抵抗是引发代谢综合征的中心环节，而多囊卵巢综合征最主要的病理改变之一就是胰岛素抵抗。

专家认为，对于多囊卵巢综合征女性，在进行不孕症治疗时，临床医生还需要了解患者是否暴露于家庭二手烟环境，以保障治疗期间的疗效。