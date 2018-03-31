春季防过敏慎食光感性野菜

春暖花开，正是踏春好时节，许多人喜欢采摘野菜尝鲜。医生提醒，虽然野菜味道清新可口，但随意乱吃可引起中毒、过敏等严重后果。尤其要注意的是，不少野菜属于光感性植物，吃后晒太阳容易过敏。

“光感性植物食用之后再晒太阳，会增加人体对紫外线的吸收，极易诱发日光性皮炎。”武汉市中心医院皮肤科副主任医师高英介绍，由于每个人的体质不同，对紫外线敏感度高的人，吃野菜后晒太阳就会过敏。但是，每个人的过敏程度也是不相同的，轻者会出现瘙痒、红肿、红疹，严重者甚至会出现水疱。

专家提醒，像荠菜、香椿、马齿苋、灰灰菜等野菜都是光感性植物。不过，市民也不用过于担心，这种情况可以预防。

专家建议，有过敏病史的人，尽量少吃光感性强的野菜。吃完野菜后尽量不在外活动，减少强光的照射，最好晚上食用野菜。春季采摘野菜须谨慎，不认识的野菜不要乱吃，以免误食引起中毒。像卫生环境差、路边的野菜，容易受到污染，不宜采食。