邱子欣：搭好产学研平台 促进科研成果转化

人民网北京3月30日电 （刘腾）近日，人民网·人民健康联合多家机构共同举办“健康中国人”系列圆桌论坛。在论坛上，北京万泰药业创始人、总裁邱子欣认为，要想成为世界品牌，首先产品要好，其次产品要获得别人认可，而政府的作用是搭好产学研转化平台，扮好中间人的角色，促进科研成果转化。

邱子欣表示，万泰药业是从做艾滋病诊断试剂开始的，而诊断试剂市场面对的情况是，如果没有好产品是进不了医院的。因此，从一开始，万泰就是和国外大企业进行竞争，这就逼着企业去搞研发投入。

如今，经过十多年的发展，万泰药业已经成长为中国研发型医药公司中的领军企业，对这一成功，邱子欣总结，重要的一点就是挑选好了合适的研发伙伴。

“我们一开始就和厦门大学的研发中心进行密切合作，他们进行基础研究，我们进行生产工艺开发。”邱子欣说，有了这样的合作，我们从基础的研发能力到产品工艺的研发能力都能很强大，包括市场的反馈，我们反馈给厦门大学，都能得到很好的改进，因此从产、学、研、用，我们的衔接都很好。”

邱子欣认为，要成为世界品牌，需要具备两个要素。首先是产品要好，其次是产品要得到行业认可。他举例，比如万泰的艾滋病诊断试剂，因为申请并获得了WHO（世界卫生组织）的预认证，所以得到世界市场的认可。

“2016年和2017年，万泰的艾滋病产品在非洲市场的竞标中都中了金额很高的标的，因为万泰同时有两个艾滋病产品都得到了WHO的预认证，这在国际上都是极少见的。”邱子欣表示，产品之所以能很好打入国际市场，国家推广一带一路的政策也带来了积极的影响，正是通过政府的支持，让世界上更多国家看到中国的产品是好的。

邱子欣认为，国家应该给国内药企充分的国民待遇。他指出：“以前进口的产品可以有比国产的产品有更高的价格，但是现在，国产产品的任何指标都不比国外差，为什么定价却不如人家？”

对于产学研能否合作好，邱子欣认为重要的一点是双方要建立良好的信任关系。正因为如此，他建议政府应该做好中间人的角色，使双方信任度提高。