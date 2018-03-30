李沛桥：小桥机器人推动连锁药店智能化发展

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）近日，以“传承·回归——共享智能健康新时代”为主题的“第三届中国品牌药店工商峰会”在重庆开幕。人民网记者采访了北京小乔机器人科技发展有限公司创始人兼CEO李沛桥。

李沛桥表示，我国大约有48家药房，从国家职业药师认定中心的数据上看，目前这48万家药房中有一半无法配备职业药师，原因在于药店的地域分布不均，以及职业药师人才储备问题。“在这种情况下，老百姓无法获得充沛的专业服务，所以基于巨大大众需求和行业痛点，我们开发了小桥机器人，主要为无法配备职业药师的药店提供服务。” 李沛桥说。

李沛桥介绍，小乔机器人能以语音互动等智能方式满足药店新员工培训、消费者个性化购药服务、居民健康科普与健康管理的巨大需求。同时，小桥机器人是软硬件一体化的“AR+机器人”人工智能系统，拥有基于医药销售行业的人工智能算法。