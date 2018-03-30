郑明龙：连锁药店经营要重视品牌定位和互联网手段

人民网重庆3月30日电（记者马晓慧）近日，以“传承·回归——共享智能健康新时代”为主题的“第三届中国品牌药店工商峰会”在重庆开幕。人民网记者在峰会上采访了大树医药股份有限公司总经理郑明龙。

郑明龙表示，药店从单体走向连锁，第一要实现经营模式的确效复制，药店必须要找到成功的关键要素在哪里，如何在连锁化过程中执行这些关键因素；第二医药店要构建属于自己的品牌定位。“老百姓看到你的药店就知道你的药品是最安全的，或者是最齐全的，想买什么东西就到这个药店去。”郑明龙说。

郑明龙分享，药店经营的痛点在于消费者也不清楚自己除了生病以外，为什么要进药店，因此药店客户存在老化现象，新客户也越来越不会主动走进药店，所以经营药店首先要有清楚点的定位。郑明龙比表示，有清晰定位的药店比较容易与消费者建立畅通的沟通关系。

郑明龙表示，在“互联网+”时代，药店更容易与消费者建立联系，更容易构建固定消费者群体。郑明龙认为，互联网的主要意义就是在药店与消费者之间建立互动的沟通关系，同时形成完整的沟通记录。郑明龙补充，互联网最重要的功能是帮助药店分析存储在电脑中的消费者用药的各种记录，当消费者要买新的药品的时候，药店就可以知道他有没有重复用药，知道他有没有过敏用药，并对消费者购买药品形成针对性建议指导，这其实是药店直接对消费者产生价值，直接增加了药店与消费者的粘性。