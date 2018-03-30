李振江：企业的核心价值在于文化、品牌和产品

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）在近日召开的第三届中国品牌药店工商峰会上，神威药业董事长李振江在接受人民网记者专访时指出，神威药业的核心价值第一是文化，第二是神威的品牌，第三是神威有众多与众不同的优质产品。

企业文化是一个企业的根

李振江说，企业的核心价值最重要的是企业文化。企业文化是一个企业的根和方向标，只有紧紧抓住企业的文化，特别是企业的核心价值，企业才可以发展。一个企业如果没有企业文化和核心价值，这个企业可能是一时兴旺，不会形成可持续发展。

神威药业30年来一直致力于打造企业文化——称职、敬业、公正、无私。从80年代一台拖拉机起家，发展至今在中药制造方面，形成了品种全、品类多、独家成分全的格局，覆盖了很多领域。神威做到现在是神威的文化在支撑，坚持发扬四匠精神：立匠心、做匠人、做匠品、铸匠魂。一生一世一辈子，把中药做精做透，让老百姓用上放心药，用上管用药。

加强品牌建设形成共赢

李振江介绍，神威不仅要打造文化价值，更要把精细化管理作为首要理念，打造自身的品牌价值。目前神威已经拥有一系列优质中药品牌。

针对连锁药店的需求，近年来，神威在产品品类管理上加大了儿科用药、妇科用药、抗病毒用药、心脑血管用药等投入。系列品牌的开发使连锁药店在品类管理上更有效，有利于发挥品牌独特性和优越性，形成共赢。

产品是企业的核心竞争力

“神威药业的中成药品类很多而且齐全，这是我们的核心竞争力。”李振江说，多年以来，神威一直围绕着产品研发打造核心竞争。神威在中药研发方面的投入占比非常大的，每年占销售收入的4%以上。神威产品和神威制造以及创新都是企业不断发展的动力所在。

李振江表示将不断创新、完善管理，满足市场源源不断的需求。在发展中更好地为消费者服务。在保证质量的前提下，发挥出品牌效应，越做越大，越做越强，更多地为消费者服务。