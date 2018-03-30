卢小青：以品质成就品牌 品牌常青是每个企业的追求

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）在近日召开的第三届中国品牌药店工商峰会上，江中集团总经理卢小青在接受人民网记者专访时指出，品牌竞争是企业最后的竞争，品牌常青是每个企业的追求。江中一直坚持以品质成就品牌，做极致产品，做消费者需要的产品，塑造赢得消费者信赖的品牌。

卢小青介绍，在2017年世界品牌实验室颁布的中国品牌500强中，江中的品牌价值是164，位居行业第六。江中既不是百年老字号，也没有祖传秘方，之所以能够造就行业企业深受消费者喜爱的品牌，经验可以用“三个小、三个大”来概括。

小品类成就大品牌

卢小青说，江中是发展成长于江西的企业，几十年的发展一直致力于中医药领域。中医药是我们国家的文化瑰宝，一定要弘扬好、挖掘好、传承好。当前江中所在的一些品类，在江中刚进入这个品类市场的时候，这个品类都不大，甚至是边缘品类。随着品牌的打造，消费者需求的激发，小品类也变成了大品类，江中也成为了行业的大品牌。

小健康成就大市场

在日常生活中，嗓子干哑，肚子不消化，肠道不规律等都不是大问题，但却是困扰着老百姓日常健康生活的小麻烦。卢小青介绍，江中制药的产品用温暖愉快的方法，贴切地解决了这些困扰老百姓日常健康生活的小问题，并赢得了市场，也赢得了品牌信任。

小细节成就大信仰

“江中制造的根本在于小细节大信仰。”卢小青指出，近年来江中制药取得了一系列成就。无论是占地三千亩，有山有水的自然绿色地理环境，还是提前完成中国制造2025，成为国家工信部智能制造的标杆；无论是产品原材料严格把控，还是生产工艺匠心独味；无论是对每个产品包装外形的精心设计，还是每个广告，每个文字传播的价值，江中把每一处细节做到极致，让每一件小事做到最好。江中制药相信品质成就品牌，品牌不是营销，品牌也不是广告，品牌是根植于消费者心中的品质。秉承匠心精神，以消费者为本，打造极致产品，是江中最核心的品牌价值。