刘景萍：一切为了健康中国娃 葫芦里头卖的是好药

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）2017年暑期，CCTV-1综合频道播出了《大国品牌养成记》，全天高频展示一批代表中国大国形象的企业品牌。本次活动选拔标准异常严格，且每个行业仅评选出一家具有代表性的企业品牌参与大国品牌养成计划。海南葫芦娃药业集团作为中国 OTC 市场制药工业百强企业品牌榜之一，加入了此次大国品牌计划。

大国品牌是如何养成的？儿童药的发展有哪些困境有待破解？家长在给孩子甄选药品时需要注意什么？近日，海南葫芦娃药业集团董事长刘景萍女士接受人民网记者专访，分享了她的经验。

（图为葫芦娃药业集团董事长刘景萍）

盲目追求药效不可取 儿童药并非成人药缩小版

孩子是每个家庭的心头肉，孩子一生病家长就慌了手脚。在孩子抗感染过程中，尤其是发烧感冒时，有些家长想快速让病症得到缓解，在用药方面盲目采取不当措施。一个很普遍的现象就是儿童用抗生素的比例严重超标，甚至有些家长会选用国外有副作用的药品或者成人药。这种做法虽然表面上快速起到了“疗效”，实际上对孩子的伤害非常大，因为孩子还没有发育完全，很多药物并不适合他们，盲目用药会带来严重的副作用。

面对着国内儿童经常误服成人药的乱象，刘景萍表示，儿童药不是成人药物的缩小版。大部分成年人的药品，儿童是不能服用的。儿童用药的不良反应是成人的两倍，儿童用药首先要减少使用抗生素。中药的副作用较小，可以通过不断开发抗感染的中药，用中药治疗上呼吸系统感染以及消化系统感染疾病，从而减少对儿童身体的伤害。除了内服的药品，外用药品也可以选择中药，减少对孩子身体的伤害。

面临儿童药短缺问题 企业应承担起社会责任

目前，儿童用药的安全问题和药品短缺问题严重。全国有六千多家药企，专门生产儿童药的只有三十多家，说明书上适合儿童用的产品只有七十多种。

刘景萍表示，未来几年，随着我国儿童人口不断增加，国家已经把儿童药品的研发作为十三五的重点任务进行布局，适合儿童剂型的中药也获得了研发通道。例如，2017，葫芦娃药业的小儿麻龙平喘止咳颗粒获得新药临床批件。

“国家大力支持儿童药的开发，作为制药企业，药企也要积极响应号召，下功夫研发儿童药，强化儿童药安全。” 刘景萍称。为此，她参与了由世界卫生组织带头倡导的“量身定制儿童药物”活动，努力践行着自己作为一个企业家的社会责任。

不改初心不求回报 以创新作为企业发展动力

实业报国，一定是要不断探索，不求回报，不改初心。刘景萍认为，在企业品牌建设上，需要百年企业和传承更多的文化，也特别希望这份实业能被社会认可。

她表示，葫芦娃是以研发生产销售儿童药为主的企业，一直坚持用工匠精神，传承名方名药，努力打造中国儿童健康系列产品。在企业建立之初，就把健康中国娃作为企业的使命和社会责任。作为制药企业，葫芦娃药业会不留余地的为中国儿童健康保驾护航，同时通过创新和研发，不断在儿童药安全上下功夫，研发出更多适合孩子的药物。

刘景萍介绍，葫芦娃药业成立了专业的研发机构——海南葫芦娃科技开发有限公司，引进专业的研发人才，同时与国内多家科研单位、高校合作，已成功开发10多个新药特药，目前在研品种共计69个，拥有自主知识产权的专利药品60个，其中设计专利4个。此外，为推动中国民族药产业的发展，还专门成立了中药制剂现代化研究中心和院士专家工作站。