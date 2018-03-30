达能纽迪希亚“彩虹关爱计划”全国启动 帮扶苯丙酮尿症患儿

29日上午，纽迪希亚贸易（上海）有限公司（以下简称“纽迪希亚”）与中国妇女发展基金会共同举办了“彩虹关爱计划”全国项目启动会。据悉，该项目是纽迪希亚发起的面向苯丙酮尿症(PKU)患者家庭的公益行动，旨在通过为患儿及家庭提供针对性的专业支持与关怀，帮助PKU儿童健康快乐成长。

苯丙酮尿症(PKU)是一种罕见的遗传性疾病，患者因天生缺乏特定酶而不能食用含有天然蛋白质的食物。未经治疗的患儿在出生数月后会出现智力、运动发育落后，头发由黑变黄，皮肤白，汗和尿液有鼠臭味，常伴有湿疹。随着年龄增长，患儿智力低下越来越明显，产生严重智力障碍。

“在帮助患儿及其家庭建立正确认知和应对疾病的饮食及心理指导方面，‘彩虹关爱计划’发挥了巨大作用。”上海新华医院专家顾学范在启动仪式上指出，越早治疗预后越好，PKU儿童经过规范终生饮食治疗，可获得跟正常儿童一样的健康和智力。但由于特殊食物费用较为昂贵，加之患者家庭普遍缺乏饮食管理的专业知识，难以保持长期坚持饮食治疗的信心，他们面临着常人难以想象的精神和经济压力。

中国妇女发展基金会朱宝明主任认为，“彩虹关爱计划”为苯丙酮尿症儿童和家庭提供的帮扶项目形式创新、具有良好的落地性。去年，中国妇女发展基金会与纽迪希亚在河南试点启动了‘彩虹关爱计划’项目，尝试为苯丙酮尿症儿童和家庭送去健康知识，创造健康环境，试点非常成功。随着与纽迪希亚合作的深入展开，相信“彩虹关爱计划”将帮助到越来越多的PKU患者群体及家庭。同时，也希望通过项目的启动让更多人关注了解PKU，加入到守护PKU儿童的行动中。

“通过食品，为尽可能多的人带来健康是达能的使命，而那些有特殊营养需求的孩子更需要我们的关爱和帮助。”纽迪希亚医学营养大中华区董事总经理李健表示。在接下来的六年，纽迪希亚将持续投入300万元，在15个中西部省市进一步开展项目，提供健康指导和心理关怀，希望帮助全国范围内3000多名PKU患儿及其家庭提高生活质量。

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