中国医疗设备行业数据及售后服务调查结果出炉 瓦里安获奖

人民网北京3月30日电 近日，在“中国医疗设备行业数据行业发布大会”上，瓦里安在“中国医疗设备行业数据及售后服务调查活动”中获得“放疗产品类最佳售后服务表现金人奖”及“放疗类产品市场占有率第一名”的奖项。

在本次调研评比中，瓦里安在“售后服务效率”、“售后服务态度”、及“产品质量”类别皆获得了第一名，荣获了“放疗产品类最佳售后服务表现金人奖”、“放疗类产品市场占有率第一名”。

瓦里安全球副总裁兼大中华区总裁张晓博士、 瓦里安大中华区售后服务部总经理王滨及瓦里安大中华区市场部总监夏菲代表瓦里安领取了奖杯。张晓博士表示：“非常高兴瓦里安的产品和售后服务同获殊荣，这也将督促我们百尺竿头更进一步，并运用云、大数据和物联网最新技术，为中国用户提供领先全球的优质高效的服务。”

据悉，自2013年至今，瓦里安售后服务三次蝉联全国放疗类售后服务最佳满意度奖，多次获得区域性第一名，每年为中国培养近千名医疗技术人员。未来瓦里安将持续提高质量、不断发展服务体系、创新完善服务内容、用最可靠的专业服务为临床治疗保驾护航。