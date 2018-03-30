15岁少女多病缠身 医生挑战“最难”手术

体重只有20公斤、脊柱侧弯107度，同时还有严重的先天性心脏病、肺动脉高压……每一种疾病都可能随时要命。近日，凭着胆大心细和高超的技术，南京鼓楼医院脊柱外科、麻醉科和重症医学科联手，为这名来自大西北的15岁少女，完成了世界罕见的脊柱侧弯矫正手术。患者小玉（化名）也成为国内首位在严重心肺功能不全下接受全麻脊柱矫形手术并成功存活的患者。

无法挺直的腰杆压迫脆弱的心肺

6岁那年，爱跳舞的小玉在一次舞蹈课后感到身体不适，经检查患有肺动脉高压。肺动脉高压是小儿先心病最常见的并发症和合并症之一，被称为心血管疾病中的“癌症”。据统计，肺动脉高压患者症状出现后的平均生存期为2.8年。视女儿为“掌上明珠”的父母带着她奔波于全国各大医院，均没取得好的治疗效果。

更加不幸的是，9岁时小玉出现了脊柱畸形，起初是肩膀不对称，13岁那年她的身高突然蹿上去，脊柱畸形也突然加重。无法挺直的腰杆进一步压迫到她本就脆弱的心肺。半年前，小玉病情加重，住进无锡市人民医院，心肺联合移植是她唯一的生存机会。但是107度的脊柱侧弯，使得她的胸廓严重变形，如果不先进行脊柱矫正改善胸廓容积，未来连安放健康心肺的地方都没有。医生建议小玉父母先带女儿来南京鼓楼医院，找著名的脊柱外科专家邱勇教授进行手术。

3小时完成脊柱外科最难手术

但鼓楼医院的专家也没见过如此复杂的病例。邱勇教授回忆说，小玉刚到医院时，体重只有20多公斤，面色青紫、大口喘气、24小时氧依赖……这表明，她的肺动脉高压已经到了终末期。邱勇说，小玉要想做心肺移植手术，就得先矫正脊柱畸形，给胸腔留出足够的空间；但矫正畸形需要全麻下手术，而严重的心肺功能不全患者，可能连麻醉关都过不了。真是一个两难的选择。

“我们以前见过很多脊柱侧弯合并心肺功能极差的患者，但是经过牵引增大胸廓容积，再经过呼吸训练后，心肺功能会有所改善，可以达到脊柱矫形手术的要求。但是这名患者不同，她等不了那么长时间！”脊柱外科朱泽章主任医师告诉记者，世界范围内都没有这样的病例供他们参考，如果做手术，只能凭经验。为此，全院会诊了好几次，决定排除万难为小玉做脊柱侧弯矫正术。

手术面临三个难关：第一，小玉的脊柱侧凸107度，要达到可心肺移植的要求，需要矫正约50%，越高越好；第二，手术时间不能长；第三，手术出血量不能大。

经过2个月的术前精心准备，在多名医护人员通力配合下，小玉的手术在3个小时内完成，脊柱矫正达到70%多，给后期心肺移植手术创造了最好的条件！据悉，这是我国脊柱外科史上最复杂的手术，为以后救治此类病例积累了宝贵经验。

半年后有望心肺移植迎来“新生”

对于麻醉团队来说，用“惊心动魄”来形容这台手术一点也不为过。麻醉科顾小萍主任医师说，先心病伴随重度肺动脉高压，在麻醉手术中是绝对禁忌。因小玉心脏功能非常差，肺动脉压力非常高，要经历围麻醉期的整个应激状态、手术的打击、术中大出血的可能以及手术操作对心脏的挤压等，风险非常大。

“做手术前，我们团队做了非常充分的准备，但是术中还是不断有突发状况。”顾小萍说，术后小玉转入麻醉科ICU，期间还出现了数次肺动脉高压危象，直到9天后她的循环状态稳定下来被转入大ICU。

据了解，小玉目前状态稳定，开始尝试脱离呼吸支持自主呼吸。尽管恢复比常人慢许多，但小玉的恢复情况还是远超预期，预计半年后就能够接受心肺联合移植手术。