别把三叉神经痛当牙痛

张先生近两年一直被顽固性“牙痛”折磨。他辗转多家医院，药吃了一大堆，牙也拔了好几颗，可疼痛依旧，发作起来简直生不如死，甚至不敢刷牙洗脸，面部变成了一半黑的“阴阳脸”。直到他来到神经外科，经详细检查，被确诊为三叉神经痛。

三叉神经痛是以面部三叉神经分布区疼痛为主的颅神经疾病，以中老年人为主，与动脉硬化相关。三叉神经分3支，多数患者会累及二、三支，表现为牙龈及口腔部皮肤疼痛，因而被当成了牙痛。但其实二者还是能区分的：1.三叉神经痛被称为“天下第一痛”，骤起骤停，疼起来像被电击、被撕裂一样；而牙痛多为持续性钝痛。2.三叉神经痛多有“扳机点”，一碰就发作。3.卡马西平等治神经痛的药物对三叉神经痛有效，而对牙痛无效。

三叉神经痛的元凶是压迫神经的血管。它的治疗分为药物治疗、三叉神经半月节射频治疗及微血管减压术。一般先行规范化药物治疗，但随着病情发展，药物剂量会逐渐加大，导致病人因无法耐受副作用、效果越来越差而选择手术。射频治疗适合无法耐受手术的病人，但术后患者面部感觉异常，且容易复发。三叉神经微血管减压术安全有效，能保留神经功能，是目前公认的治疗三叉神经痛的首选方法。