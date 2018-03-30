孩子脖子歪千万别忽视

王女士最近发现，宝宝的头总是歪向右侧，多次摆正后很快又回到原来位置。这让她很着急。于是，她来到黄山市人民医院，经该院康复科医生诊断，孩子患的是小儿肌性斜颈。

医生告诉王女士，这种情况很常见，导致小孩头歪或斜颈的原因有很多，有先天性肌性斜颈、神经性斜颈、炎症性斜颈、眼性斜颈、骨性斜颈等，其中肌性斜颈在临床上最为常见。小儿肌性斜颈可通过临床症状、体征和B超的检查做出诊断，确诊后应及早进行治疗，以免加重胸锁乳突肌上包块的机化程度，手法推拿是小儿肌性斜颈的首选治疗方法。但治疗的时间一般比较长，平均都在两个月以上，具体要视斜颈的严重程度而言，有的甚至半年以上，这需要家长的耐心配合。王女士的孩子经过4个月治疗后，颈部包块缩小了近60%，继续治疗2个月后，包块完全消失。孩子的颈部不再歪向右侧，且活动旋转自如。

小儿斜颈如果不能得到及时有效的治疗，随生长发育，双侧面部会不对称影响美观。严重者可以继发颈椎侧凸畸形。所以提醒家长，如果发现宝宝有头歪或颈部经常倾向一侧的情况，不要掉以轻心，一定要到医院看看。