小儿疝气延误竟致卵巢坏死

两岁6个月的雯雯自出生起腹股沟处就有一个小包块，不疼不痒，家长也一直没有重视。可就在不久前，雯雯开始间歇性不明原因地哭闹，并伴有呕吐，而且一直不见好转。妈妈抱着孩子来到武汉市儿童医院就诊。

医生检查发现雯雯腹股沟处有明显的红肿现象，高度怀疑孩子吵闹不止的情况是因为腹股沟疝气导致的。B超结果也证实了医生的诊断，雯雯腹股沟处有疝气，并且已经发生了明显的嵌顿，雯雯的卵巢已经牢牢的嵌顿进去了，时间已超过了15个小时，雯雯的卵巢很有可能因为长时间的供血不足导致坏死，必须马上进行手术。听到这一消息，妈妈痛心不已，责怪自己太疏忽，让孩子受到如此大的伤害。

实际上，对小儿疝气不了解的父母大有人在。疝是婴幼儿在胚胎发育过程中腹膜在大腿根的一个囊状凸起物，正常情况下随着年龄的增长会逐渐萎缩闭塞，可也有些人会闭合较慢或者不闭。婴幼儿哭闹、咳嗽、便秘等都容易使腹腔内的脏器如肠管、阑尾、女婴的卵巢、输卵管等顺势钻进这个“口袋”里，如果长时间停留不能自行复位，血液循环受阻就容易引起内脏坏死。我们每年都会遇到因为延误治疗导致器官坏死而必须手术切除的病人。有男孩患疝气后因为没有及时就诊导致精索过度受压而致睾丸坏死，女孩因为拖延治疗导致输卵管粘连堵塞、卵巢缺血坏死，令人十分痛惜。

家长在日常照看孩子的时候，应该注意孩子是否突然有哭闹不安，进食后呕吐的症状，腹股沟处是否有包块，如果有包块凸起超过4个小时仍旧不能自行还纳要立即到医院就诊。有的家长担心孩子小做手术会有伤害，其实家长可以完全放心，目前腹股沟斜疝手术治疗已经十分成熟，专业的儿科医院大多选用腹腔镜进行手术，手术创伤小，恢复良好，术后几乎无瘢痕，手术中还可以对对侧进行检查，一次手术就可以彻底去除隐患。