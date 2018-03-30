得了脂肪肝常吃六食物

每年单位体检，都会有一大批人查出脂肪肝。经常有人问，得了这种病，饮食上应该注意啥？本期，给大家推荐一些可能对脂肪肝患者特别有帮助的食物。

1.大蒜。大蒜的呛鼻气味是大蒜素带来的，这种活性物质具有一定的杀菌能力，可促进淋巴细胞增生，增强肝脏中解毒酶的活性。研究发现，大蒜粉补充剂有助于降低脂肪肝患者的体重和体脂。

2.深海鱼。三文鱼、沙丁鱼等深海鱼富含欧米伽3脂肪酸。研究表明，这种脂肪酸能改善脂肪肝患者的肝脂水平和高密度脂蛋白胆固醇（HDL）水平。

3.咖啡。咖啡中含有绿原酸，这是一种具有抗氧化和抗炎作用的强效化合物，有助于降低胆固醇和高血压。此外，咖啡还能保护身体免受非酒精性脂肪肝伤害。

4.西兰花。西兰花有护肝的特性，其中含有丰富的植物营养素、黄酮类化合物、类胡萝卜素、萝卜硫素和吲哚等活性物质，能帮助肝脏分解各类化学毒素和致癌物。

5.茶。研究表明，绿茶有助于降低身体和血液中的脂肪，这可能跟其较高的抗氧化物质水平有关。

6.核桃。核桃富含欧米伽3脂肪酸和多种抗氧化物质。研究显示，患有非酒精性脂肪肝的人吃核桃可以改善肝功能。

患有脂肪肝的人还应避免或限制某些食物，比如糖和添加糖的加工食物、酒精、精制谷物、火腿、腊肉、咸鱼、油炸和过咸的食物等。（北京大学人民医院临床营养科营养医师 王 瑜）