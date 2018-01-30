寒冬取暖小心“温柔的伤害”

如果要问寒冬腊月什么意外伤害高发，很多市民可能首先会想到冻伤。然而，随着生产、生活条件的改善，人们越来越注重防寒保暖，如今普通市民发生冻伤的现象越来越少见，连生冻疮的都明显减少了。反而由于冬季过度贪暖，或在使用热水袋、暖宝宝、电热毯等取暖用品时方法不当，造成低温烫伤的现象很常见。长沙市疾控中心传染病防治科（应急办）副主任、副主任医师张恒，为市民整理了冬季高发的三类意外伤害，分别是摔伤、一氧化碳中毒和低温烫伤。

NO.1 摔伤

典型案例：老人雪天出门散步摔成骨折

连续的雨雪天气把张爹爹老两口憋坏了。雨雪停后，老两口一起出门遛弯，小区大门边有一道施工挖出的沟槽，张爹爹平时一跨腿就能过去，谁知雪后路面冰冻，刚一抬腿就滑倒了。倒下的瞬间，张爹爹下意识地用右手撑地，顿时右手手腕疼痛难忍。老伴赶紧拨打了120呼救。经检查，医生发现张爹爹右手手腕骨折和右侧股骨颈骨折，需住院治疗。和张爹爹住同一间骨科病房的是72岁的李爹爹，27日清早出门给小孙子买早餐，在小区里不慎滑倒，一屁股坐在地上，导致右腿股骨颈骨折。医生表示，摔伤人群以中老年人居多，其中手腕、肱骨、髋部、股骨、脚踝等部位是重灾区。

市120急救中心统计，雨雪冰冻天气，摔伤呼救120的患者数量是平时的2.6倍，主要集中在每天7时至11时和17时至19时。

预防关键：雨雪天出门慢速小步远离机动车

近期，市内各大医院门急诊信息显示，摔伤骨折的患者中以老年人居多。“这主要与老年人平衡能力较差、骨质较疏松有关。”张恒建议，雨雪冰冻期间，老年人尽量减少外出。外出应穿防滑鞋，走路时慢速、小步，切忌提重物、双手插兜、东张西望。在马路上步行时应尽量远离机动车，以防机动车因路滑刹不住致路人受伤。

急救提醒：摔倒后，先原地不动判断伤情

“很多人摔倒时下意识地用手掌撑地，这样最容易造成手腕骨折。”张恒提醒，摔倒后切勿立即起身，应先原地不动判断伤情，轻轻活动摔到的部位，如无大碍再慢慢起身。如果出现剧烈疼痛、局部肢体肿胀及皮下淤血、关节活动受限等情形，提示有可能发生骨折。一旦遇到这种情况，旁人不要随便搬动伤者，以免加重伤情，应立即拨打120呼救。

摔倒后，踝关节是一个很容易被扭伤的部位，关节扭伤常表现为周围肌肉疼痛、肿胀、难以活动等。“此时注意不要进行热敷，也不要立即对肿胀处进行按摩，这样不仅不能止痛，还会加重伤情。”张恒介绍，正确的办法是用毛巾包裹冰袋或用冰镇矿泉水冰敷扭伤位置，才能有效地减轻肿胀疼痛。

NO.2 一氧化碳中毒

典型案例：在密闭车厢内开空调睡觉，两人身亡

近年来，在密闭环境中停车开空调睡觉导致车内人员死亡的案例时有发生。在某小区车库内，一男一女在门窗紧闭的小车里开空调睡觉死亡。调查显示，在密闭空间内，汽车怠速开内外循环都不安全。专家表示，汽车的空调系统分为两种情况，一种是外循环，另一种是内循环。外循环是把外部空气抽进车厢里，在像车库这样相对封闭的空间里，氧气量本来就不是很充足，加上空气流动性不好，汽车排放的尾气很容易通过外循环系统进入车厢内，从而导致中毒。专家还提醒，在车辆行驶过程中，尽量使用外循环，如使用内循环的话应经常开窗换气，否则容易导致氧气缺失。

近日，家住星沙的陈先生和女儿晚饭后先后洗澡，两小时后，先后出现头痛、头晕和呕吐，一直折腾到第二天凌晨没有好转，才急忙呼叫120。陈先生表示，家里的燃气热水器没有安装通往窗外的排烟管，当天洗澡时没有开窗通风。

市120急救中心统计，每年的12月至次年1月一氧化碳中毒事件最为集中，高峰期急救车每月接诊中毒患者超过90趟次，其中90%以上是燃气热水器安装使用不当造成，其他多为密闭环境内使用炭火、煤火取暖，或密闭车厢内吹暖气所致。

预防关键：可能产生一氧化碳的环境须通风

一氧化碳为无色、无味、无臭的气体，极易与人体的血液中的血红蛋白结合，使血红蛋白丧失携氧能力，造成机体组织窒息，因而被称为“沉默的杀手”。凡是碳或含碳物质在氧不充分时燃烧，均可产生一氧化碳。中毒后轻者表现为头痛眩晕、心慌、恶心等症状，但神志尚清醒，脱离中毒环境，吸入新鲜空气后，症状将消失，一般不留后遗症。中度中毒者在轻型症状的基础上，可出现虚脱或昏迷，皮肤和黏膜呈现特有的樱桃红色。重型中毒者则呈现深度昏迷、大小便失禁、四肢冰冷、血压下降、呼吸急促等表现，如若抢救不及时会很快死亡。

预防一氧化碳中毒要购买合格的燃气热水器并正确安装和使用，保证热水器的排气管对外排放废气通畅；使用燃煤、炭火时注意通风换气，睡前将炭火、煤炉搬至室外；不在发动机点燃、密闭停止的汽车内长时间停留。总之，在可能产生一氧化碳的环境，都应注意通风换气。

急救提醒：

发现有人中毒 首先开窗通风

一旦发现有人一氧化碳中毒，首先要做的是迅速打开门窗，并关闭现场煤气；把患者转移到通风良好的地方，如果洗澡未穿衣服的，注意用大毛巾或被子毯子裹住身体，避免受凉。及时检查病人的呼吸道是否畅通，若发现鼻、口中有呕吐物、分泌物，应立即清除。对于神志不太清醒的病人，要大声呼唤，提高他的注意力，使其更清醒。若发现患者呼吸心跳停止，应立即进行心肺复苏术，拨打120呼救。

张恒特别提醒，一氧化碳中毒者急性中毒症状恢复后往往表现正常或接近正常，容易忽视，之后可能发生迟发性脑病。一旦发生迟发性脑病，患者的治疗和康复期都会较长，甚至留下终身残疾。因此，一氧化碳中毒后，一定要去正规医院听从医嘱接受完整的治疗，切不可因症状暂时消失而掉以轻心。

NO.3 低温烫伤

典型案例：皮肤上贴暖宝宝造成烫伤

天气寒冷，刘女士担心宝宝尿床，用电热毯不安全，于是在宝宝的被窝里放了热水袋保暖。前日早晨，刘女士给宝宝穿衣服时，发现他肚子上的皮肤有些发红，但孩子不哭不闹，就没有多想。一天后，宝宝的肚皮上出现一个铜钱大小的水泡。家人带孩子到医院看病，经诊断为低温烫伤。

最近，陈娭毑有点肚子疼，在肚子上贴了个暖宝宝觉得特别舒服。于是每隔1小时换一片，当她换下第3片时，发现贴暖宝宝的皮肤通红。陈娭毑以为过段时间慢慢会好，谁知半个月后，红肿的地方演变成了溃疡，才到医院检查。医生考虑到陈娭毑年龄大，伤口愈合缓慢，通过局部换药、激光理疗及抗感染治疗，让老人的伤口逐渐愈合。

预防关键：不要抱着取暖设备入睡

“简单地说，低温烫伤就是长时间接触高于体温的低热物体所引起的烫伤。”张恒介绍，有些人觉得自己使用的保暖产品并不烫，实际上人体长时间接触45℃的热源即可造成烫伤。与开水、热油等造成的高温烫伤相比，低温烫伤创面痛感不是很明显，往往仅在皮肤上出现红肿、水泡、脱皮等现象，烫伤皮肤表面看上去不太严重，甚至是两三天后穿衣、脱衣时摩擦到伤处有较明显的不适时，才发现伤口。实际上，低温烫伤造成的损害比皮肤表面看上去更加严重，严重者可能造成深部组织坏死。老年人因其末梢循环障碍神经功能受损所以感觉较迟钝，对热和痛觉不敏感，往往造成大面积深度烫伤。

感觉较迟钝的老人、孩子是低温烫伤多发人群，患有糖尿病、脉管炎或中风后遗症、长期卧床的老人更需特别注意。用热水袋时温度最好不要超过45℃，不要和身体皮肤直接接触，外面最好裹上毛巾，不要抱着取暖设备入睡。使用暖宝宝时，应隔着衣服，并且避免在同一位置上长时间使用。

急救提醒：烫伤后出现水泡不要挤破

一旦发生低温烫伤，应冷敷烫伤部位，并及时就医。如果皮肤已出现水泡，不要把水泡挤破，以防再次感染。张恒特别提醒，切忌用牙膏、酱油等涂抹烫伤部位，以免造成创伤面感染，并影响医师对伤情诊断。（彭放 赵锦）