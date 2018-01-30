揭秘腔梗背后的脑白质病变

“腔隙性脑梗死”或“多发性腔梗”，经常出现在中老年人的大脑影像摄片报告里。大多数患者没再追究病因，也没有接受相应的治疗。其实有一种叫做“脑白质病”的疾病与之紧密相关。

李女士今年才49岁，近半年感觉记性不太好，很多事情转身就忘，家人不太放心就陪她去医院检查。医生建议李女士做头颅核磁共振（MRI），很快检查报告出来了：双侧放射冠、半卵圆中心及额顶叶脑白质多发高信号灶，多发性腔梗。医生告诉她，这记性不好与脑白质病变有关。

记忆不佳不可大意

中枢神经系统可分为灰质和白质。脑灰质由神经元的胞体构成，颜色偏深，呈灰啡色，故名为灰质。脑白质则由神经元的突起构成，主要是深部神经纤维束，起神经传导作用，颜色相对较浅，名为白质。

脑白质病变主要是指引起脑白质损伤的一组病变，以神经传导束受累为特征。医学影像上，脑白质病变主要表现为脑室旁、半卵圆中心及皮层下白质在头部CT上呈低密度影或头颅MRI的T2加权像上的高信号灶，可以只有一个病灶，也可以有很多个病灶同时存在，形态可以多样，也可伴有脑萎缩，脑室扩大，空洞，微出血等改变。临床上，脑白质病变往往是通过头颅MRI检查后发现的。

脑白质病变多数起病隐匿，在疾病初期可能没有临床症状，不一定能够及时发现，部分病人是出现了记性不好或其他症状后才被发现，大多数病人则是偶然通过MRI检查发现的。根据脑白质病变的部位，数量和程度不同，可出现不同的症状，包括：认知能力（注意力、记忆力、定向力）下降、动作变慢不协调，步态异常、性格脾气改变、尿便控制障碍。轻者可以没有症状，重者生活甚至不能自理。

治疗随访延缓进展

脑白质病变实际上是一种影像学上的诊断，并不是疾病的最终病因，其病因复杂多样。可以是先天或遗传的，与脑白质的发育、成熟障碍有关；也可以是后天的因素，感染、免疫炎症、缺血、缺氧、中毒、退行性变、外伤等都可以导致。常见的危险因素包括高血压病、糖尿病、高脂血症、吸烟、酗酒、腔隙性脑梗死、脑卒中、心脏病（房颤、卵圆孔未闭）等。许多患者并未合并这些危险因素，其病因可能更为复杂，有的与基因遗传有关。基于社区健康人群的研究发现，在44-48岁的正常人群中，脑白质病变的患病率为50.9%，而在60-90岁正常人群高达95%。随着大众对于自身健康的重视和MRI普及，许多年轻人甚至青少年也被发现存在脑白质病变。

临床上，大多数患者被简单地归类为“腔隙性脑梗死”或“多发性腔梗”，从而导致许多潜在的疾病或病因被遗漏，治疗上也可能陷入误区，导致脑白质病变和症状持续加重，甚至出现不良后果。脑白质病变的早期诊断和早期干预以及治疗十分重要。瑞金医院神经内科建立了一整套详细的脑白质病变评估体系（SWATCH项目），为脑白质病人建立了健康档案，制定个体化的干预和治疗方案，并进行长期随访。确诊脑白质病变的患者通过详细检查，明确病因，针对病因和危险因素进行积极干预，争取尽可能地延缓甚至逆转脑白质病变的进展。

汤荟冬（主任医师） 曹立（副主任医师）（上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科）