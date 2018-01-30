过期药品24家零售药店可回收

网民：以前，过期药品随垃圾一起扔掉。看到电视里说，过期药品特别是抗生素一类药品会对土壤造成破坏，就不敢乱扔。但到附近几家药店询问，又没有回收过期药品的项目，居民家中的过期药该怎么办？近日，家住汉阳的居民在城市留言板上咨询过期药品如何处理，26日，市食品药品监督管理局回复称，全市有24家药品零售门店可回收过期药品。

【部门办理】

24家药品零售门店可回收过期药

市食品药品监督管理局介绍，全市有24家药品零售门店可回收过期药品，市民可先电话咨询就近门店。

记者了解到，早在2009年，在食品药品监管部门倡议下，部分大型连锁药店参与，开展家庭过期药回收活动的药店有近300个。但过期药回收只是作为药企的一项公益行为，属自愿参与，没有相关法律法规规定，监管部门也不能强制要求，只能鼓励和引导。如今，很多药房已停了这项公益行为。

老百姓大药房相关负责人表示，他们是最早一批开展过期药回收的连锁药店，每年还有广药白云山跟药店联合开展过期药回收活动，过期药品可以兑换板蓝根或代金券。每次回收活动成本至少万余元，回收药物还要用车送到指定地点集中销毁，这些钱都是药店在贴。近几年，过期药回收活动参与市民也越来越少，很多人觉得为了几盒药专门跑一趟药店不划算，不如直接当垃圾扔掉。加上企业义务回收，成本较大，因此不少药店纷纷退出回收工作。

业内人士认为，仅靠药企的社会责任感显然是远远不够的，政府应专门出台政策，建立药品回收体系，明确各有关部门在每个处理环节的职责，将回收渠道从药店挪到社区和居民小区，在垃圾分类中设立一个过期药品回收箱，由环卫部门定期上门收集，集中销毁。

据了解，从1月20日起，武汉市811个小区设置生活垃圾分类点，用不同颜色垃圾桶回收不同种类垃圾。今后，居民可在小区内处理过期药品，按照分类处理规定，过期药品属于有害垃圾，应放入红色垃圾箱。（记者肖清清）