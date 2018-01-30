抓好经营环节监管 打赢化妆品消费前哨战

消费市场是化妆品进入千家万户的必经之路，也是检验和反馈产品风险的最重要环节。2017年，全国食品药品监管部门相继开展了化妆品经营领域的综合治理行动，有效净化了化妆品消费市场。

细化重点主动出击

2017年3月，国家食品药品监管总局印发《2017年化妆品监管工作要点》，要求各地深入开展化妆品经营环节综合整治，尤其要突出美容美发机构、网络销售平台、批发市场等重点领域整治，主动曝光违法违规行为，提高执法震慑力；鼓励各地以各种形式的化妆品市场示范创建为抓手，进一步增强行业自律水平，增加社会各方对化妆品监管工作的参与程度。

随后，各地结合辖区工作实际，创新监管方式，制定出台化妆品经营流通环节监管工作要点，加强对化妆品经营流通领域的重点环节、高风险品种的重点监测、专项整治。

浙江省食品药品监管局印发了《浙江省化妆品“百千万”美丽消费示范工程建设方案》，拟用5年时间在全省规范和打造100条示范街、1000家示范经营商场和10000家示范经营单位。通过经营模板的示范引领作用，推进化妆品经营领域的示范建设和综合治理，逐步规范化妆品市场秩序。

内蒙古自治区食品药品监管局下发了《2017年药品化妆品流通监管工作要点》，从2017年4月份开始，开展为期6个月的化妆品流通领域专项整治，重点进行标签标识、索证索票、备案文号、批准文号、保质期限等专项检查。

四川省食品药品监管局发布的《2017年全省药品化妆品市场监管工作要点》中，要求全省各市（州）局依据辖区实际情况，组织开展本行政区域的化妆品流通专项整治，重点检查非法自制化妆品，以及非法使用药品、洗护烫染类、美白祛斑类化妆品。

净化市场成果显著

“化妆品经营行业覆盖商场超市、专卖店、旅馆、美容美发等各种业态，没有准入门槛，点多面广，这也是化妆品监管的难点。”浙江省食品药品监管局保健食品化妆品监管处相关负责人表示，启动“百千万”美丽消费示范工程后，他们以示范建设单位为重点范围，以打击非法添加产品为重点目标，全省安排开展了2000批次产品抽检，净化了化妆品消费市场。

上海市食品药品监管局化妆品监管处处长郭术廷也表示，加强化妆品经营使用环节监管是全周期管理的重要环节。为此，上海市于2017年10月15日至11月30日期间，在全市范围内组织开展了化妆品使用单位专项检查，严厉打击违法违规行为。

“通过开展专项检查，督促企业严格执行索证索票、进货查验、台账记录等管理制度；严厉打击使用假冒伪劣化妆品，非法使用注射用透明质酸钠、肉毒毒素等产品从事医学美容的违法违规行为，进一步增强了生活美容单位化妆品质量安全责任意识和守法诚信意识。”郭术廷表示。

作为化妆品产业大省，广东省已连续开展了3年的化妆品市场安全治理示范区建设。

“示范建设的效果非常显著。通过第三方评估，广东省化妆品经营产品的注册备案率从2016年的88.7%提高到2017年的90.69%。”广东省食品药品监管局化妆品监管处处长郭昌茂告诉记者，数据攀升，说明了广东省化妆品安全治理示范建设取得了成效。2018年，广东省还会继续加强化妆品市场安全治理示范区的建设，巩固示范区建设工作所取得的成果，持续推进化妆品经营秩序向着更好的方向发展。（记者 张小岑）