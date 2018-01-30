天然的就是安全的？揭开海娜粉的神秘面纱

记者：早些年，有不少小美容美发机构，都会张贴这样的宣传海报，宣称“海娜粉染发，天然无毒无致癌物”。直到现在，海娜粉的染发产品还拥有一批拥护者，坚信其安全性。这种在民间广为流传的“植物染发”影响力依旧可观。

然而，早在2007年，原卫生部文件《卫生部关于指甲花不能作为染发剂成分使用的批复》中，就明确指出，根据《化妆品卫生规范》（2007年版）规定，指甲花（海娜花）不得作为染发剂成分使用。国家食品药品监督管理总局发布的《化妆品安全技术规范》（2015年版）中，允许使用的染发剂列表中并未收录海娜粉，因此海娜粉不得作为染发剂使用；同理，用作着色剂也不行。海娜粉究竟能起到什么样的作用？今天，我们请来了中国医学科学院药用植物研究所研究员石钺博士，为大家揭开海娜粉的神秘面纱。

石钺博士：

海娜粉，也称指甲花粉，是散沫花的叶子和花经过晾晒、烘干、研磨而成的植物粉末。因其本身是棕红色，所以，作为染料也只能染出棕红色或红褐色。这种植物在我国分布极少，基本是从印度、巴基斯坦等国进口的，因为印度、巴基斯坦等国有使用海娜粉染发、文身和点眉心的历史。

多年以前，海娜粉染发开始进入国人的视野，以至于有小型美容美发机构打出“天然无毒”“纯植物染发，无副作用”等宣传标语招徕消费者。

但是，我国的染发类化妆品，其可使用成分必须是收录在2015年版《化妆品安全技术规范》成分表中的成分。既然海娜粉并未被收录其中，那就肯定不能使用。所以，市场上销售的海娜粉染发，如标有生产许可批号，那一定是假冒产品；而那些美容美发机构宣称的“天然无毒”“纯植物染发”等也属于虚假宣传。

而且海娜粉作为染料也有很大的缺陷，如染后颜色呈红棕色或红褐色、染发上色时间长达3～5小时，所以很多不法商家会添加一些化学染发剂，甚至违禁添加物，以提高上色效果，缩短染发时间。因此，如果美容美发机构宣称使用的是纯天然海娜粉染发产品，且又能快速染成黑色或其他颜色，那只能说明，其使用的一定不是纯天然海娜粉染发产品。

另外，在安全性评价方面，欧盟很早以前就认定海娜粉带有遗传毒性，不适宜作为直接接触人体皮肤、毛发的着色剂使用。2013年，欧盟再一次对海娜粉进行评估，得出海娜粉的安全性在可接受范围内的结论，但要控制其中个别成分的含量，而且只能作为染发原料使用，文身和其他人体着色用途则不能使用。而在美国FDA的相关规定中，海娜粉产品还依然不允许长时间接触头皮和皮肤。

截至目前，我国从未批准过类似产品，以及以此作为原料成分的产品上市和使用；且也未依据我国现行法规和化妆品安全性评价体系，对含海娜粉的染发产品的安全性做过相关评估。由于这类产品本身就不是合法产品，并存在夸大事实宣称功效作用，所以，其安全与否，根本无法保证。因此，不建议使用这类染发产品。

由于有很多植物原料带有光毒、光敏性物质，甚至包含引起过敏的高风险物质，所以，消费者要明白一个观点：纯天然未必安全。在使用染发类产品时，还是应通过正规渠道选购监管部门批准上市的合格产品。（记者 张小岑）