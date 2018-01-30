食药监管重点实验室总体规划编制完成

日前，国家食品药品监管总局网站公布《国家食品药品监督管理总局重点实验室总体规划（2018-2020年）》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2020年，基本形成布局合理、任务明确、协作紧密、运转高效的食品药品监管重点实验室体系。

近年来，食品药品监管系统检验机构和实验室科技能力不断提升，有力支撑了食品药品监管工作。党的十八大以来，系统推进科技立项万余项，投入科技经费17.71亿元，先后涌现出一批科技成果。在食品领域，推进实施“食品安全关键技术研究”重点专项，通过“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划等，加大食品安全关键技术及平台建设力度；在药品领域，EV71疫苗研发、艾滋病疫苗基础研究及评价关键技术等领域处于世界领先地位，建立了我国特有的、具有国际影响力的中药标准物质国家数据库、数字化中药标本馆；在医疗器械领域，首创国内医疗器械检测与评价新技术、新方法，制定了医疗器械标准及指导原则，解决了高风险医疗器械评价的瓶颈问题。

但也要看到，食品药品监管工作还面临许多技术难题，检验机构和实验室在科技创新能力、科研技术水平等方面还有一定欠缺，对食品药品产业发展和安全监管的支撑尚存短板。重点实验室是食品药品监管科学技术创新的重要平台，建设一批国家级、创新型重点实验室，对于完善食品药品科技创新体系，推动科学监管水平提升具有引领和示范作用。

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面向食品药品科技前沿，围绕食品药品创新发展和科学监管的战略需求，加强与《“十三五”国家食品安全规划》《“十三五”国家药品安全规划》《“十三五”国家科技创新规划》有机衔接，旨在满足人民群众不断增长的健康需求。

《规划》明确，在食品领域建设综合监管、关键技术、重点品种三类监管重点实验室；在中药、化学药品、生物制品、包材辅料及多学科交叉的关键技术等领域建设五类监管重点实验室；在化妆品领域建设综合监管、检验检测技术、安全性评价三类监管重点实验室；在医疗器械领域建设综合监管、横向技术领域、纵向技术领域三类监管重点实验室。（记者刘云涛）