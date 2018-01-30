骗子坑老多借治疗仪及保健品

1月29日，中国消费者协会向社会公布2017年全国消协组织受理投诉情况。根据报告，涉及医药及医疗用品较上年大幅下降，但老年人消费陷阱多，治疗仪和保健品为主要“坑老产品”。

数据显示，2017年全国消协组织共受理消费者投诉726840件，其中医药及医疗用品类4442件，占投诉总数的0.61%；2016年则为7879件，占比为1.21%。中国消费者协会还盘点了10大投诉热点，其中老年消费问题位列第3。

报告指出，老年消费投诉主要问题有4类：首先，虚假宣传问题突出，口头承诺难留证据。经营者以专家或患者名义现身说法，用不科学的论述渲染药效，标榜疗效快药效绝，刻意混淆保健食品与药品的概念区别。其次，供货渠道不正规，药品质量无保障。经营者通过非法渠道购进中药、中成药，或者不具备资质，无证生产、销售药品。有的中药材中甚至存在染色、增重、掺伪、掺杂等问题，药品质量无法保障。再次，利用老年人治病或保健心切，渴望得到专家、医生指导的心理，采取低价旅游、免费体检咨询、养生讲座等方式以虚高的价格向其推销产品，特别是所谓的中药、中成药和保健食品。另外，没有固定经营场所，消费者购买药品通常以邮寄方式送达，没有销售凭证和联系电话，在出现问题时，售后人员会以主治医师的身份劝说消费者继续服用，或者推脱责任，甚至屏蔽消费者电话。（记者王潇雨）