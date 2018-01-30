河南许昌发现一罕见血型

近日，河南省许昌市中心血站质管科血型参比实验室收到一例由检验科送检的献血者疑难血型标本。经血型参比实验室鉴定，这例血型为“ABO血型系统”中罕见的AB亚型。

目前，已经发现并被国际输血协会承认的血型系统有30种，其中最重要的两种为ABO血型系统和Rh血型系统。许昌市中心血站通过血清学检测，发现这份标本符合ABx血型特征。为保证检测结果的准确性，血站工作人员将此标本送至上海市（红十字）血液中心。经基因检测分析证实，这例标本基因型为A102/Bw37，非常罕见，在人群中比例约为1/20000。该血型虽为AB型亚型，输血时却不能输AB型红细胞，否则将引起严重的溶血反应，只能选择O型血洗涤红细胞或事先进行自身储血。这种血型大多是基因突变引起的，常与家族遗传有关，对其进行家系调查可以最终确定。许昌市中心血站已与该献血者取得联系，家系调查正在进行中。（记者李季 通讯员师阳）