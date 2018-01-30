杜绝潲水油还要从利益链着手

重庆市食药监局日前发出公告，对5家涉嫌回收使用“火锅老油”的火锅店立案调查，并将涉嫌食品安全违法犯罪的相关线索通报或移送公安机关。针对重庆火锅行业新一轮整治由此揭开。（1月26日《人民日报》）

潲水油流向餐桌在坊间已是一个公开的秘密。10多年来，媒体频频报道其的存在和危害，但时至今日，现状依旧。发生在重庆的这起潲水油案件中，掏捞、粗炼、倒卖、深加工、批发、零售等环节，都没有看到监管部门的身影，监管可谓全面缺席。

重庆这一潲水油大案的曝光，违法人员必将得到法律严惩。然而，有关部门似乎也应深刻反思以往过于粗疏、宽纵、机械的监管，不要总是让黑心企业和人员猖狂数年才被法办，不要陷入“劣油驱逐良油”的怪圈。

反思潲水油返流的原因，主要在于链条上的每个环节都有利可图，使他们结成了坑害消费者的坚固同盟。不瓦解这条利益链，潲水油返流就斩不断。在这方面，日本的经验或可借鉴。日本将食品安全问题归于政府责任，出现食品安全问题，政府及其官员必须被问责，而不是仅追究制售者责任。只有真正从监管入手，厘清了政府监管责任，从机制上确保上市食品的安全底线，并让潲水油制售链条上的各个环节都为此付出高昂的代价，“劣油驱逐良油”的怪相，才不会上演。

要防止潲水油返流百姓的餐桌，更需要让它流向该去的地方。公众早就呼吁，对潲水油的下游产业——饲料油、生物柴油等给以必要的补贴，让潲水油的“黑市”和“红市”的牟利水平大体相当，这样，就不会出现正规的潲水油处理企业“喊饿”与不法厂家“坑民”并存的窘境。人们期待，有关部门能正视这些呼吁，从产业创新、循环经济的高度对潲水油加以重视。这样，政府和回收公司达到了双赢，环境得到了保护，潲水油就不会让利欲熏心者利用。（盛会）