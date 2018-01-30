全球流感流行，旅行更须谨慎

这个冬季，流感病毒分外猖獗。从去年11月开始出现流感，至今流感仍处于高峰状态，今年的流感不仅广泛，高于既往三年同期的水平，且有流感危重型患儿出现，显得异常凶猛。近一两周，门诊患者略有下降，流感也呈现缓慢下降趋势。

目前，全国各地中小学生已放寒假，大家需要松一口气，也许要出门旅行一下。鉴于现在流感仍处于流行高峰，大家如果出行还需要谨慎一些，包括目的地的选择、出发前的准备等等。

目的地应选择流感发病低地区

国内现在南方北方均有流感流行，如果选择国内旅行，最好选择相对温暖湿润的地区。寒冷干燥可以降低机体的抵抗力，同样接触流感，在相对温暖的地区患病的概率会小一些。

选择国外旅游，要避开流感异常高发的国家和有些国家的流感高峰期。据WHO官方网站发布的数据和图片分析，英国2017~2018流感发病显著增高；美国现正处于流感高峰期间；澳大利亚2017年中流感流行，现在是它的夏天，流感发病率低；日本目前流感发病低；新加坡流感发病低。以上为大家选取的是几个旅游比较热门的国家的流感数据，大家可以参考。如果已确定目的地，可以在WHO的官方网站上了解目的地国家的流感疫情。

出行前孩子患病怎么办？

好不容易提前订好旅行计划，孩子常常掉链子：出发前生病。这时应该怎样决定下一步行动方案？走还是不走？家长不妨参考一下以下建议。

高热未确定诊断：建议暂缓旅行计划，出门就医不容易。还是要先明确孩子患病情况再决定可否出行。

高热确诊流感：要看孩子精神及一般状况。如果孩子高热不退，精神萎靡，有明显的头痛呕吐，建议暂缓出发，服用抗病毒药物治疗1~2天，看看治疗效果，如体温有明显回落，再做出发考虑。

流感治疗体温下降，出现咳嗽：此时休息最好。但如果所有计划都已安排停当，费用均已付，可尝试出发。但到达目的地后孩子一定保证休息，不能使劲玩，饮食也要适当控制。

接触流感患者尚未发病：可以考虑出行。建议携带抗病毒和退烧药物备用，如果旅途中孩子出现突然发热，体温在数小时至24小时内升达高峰，39℃～40℃甚至更高，且服用退热剂后退热效果差，呈稽留高热状态；大孩子常诉头痛，全身酸痛，乏力，婴幼儿表现为精神萎靡或异常烦躁，可以初步认定为流感。这时应到当地医院进行流感检测（流感快速诊断）。如出现相关症状，可考虑给孩子服药。即使不发病，也适当控制行程，减少发病可能。

在旅行中，孩子大人尽量做好防护，避免感染流感。公共场合戴口罩，特别是飞机上，小宝宝也最好戴上口罩。

如果到流感高发地区，要避免长时间留在人群稠密的室内。注意督促孩子勤洗手、勤喝水；旅行中让孩子每天休息好，不要过于劳累。