滴水声伴耳鸣老人睡个好觉

半年前，一位年近七旬的患者贾大爷来医院就诊。老人在三年前出现耳鸣症状，随着年龄增长，耳鸣现象越来越严重，每天晚上，尤其是夜深人静的时候，恰恰是贾大爷最为难受的时候，他总是感觉到耳朵边有无数只“知了”在聒噪。这样的“噪声”让他心烦气躁，甚至彻夜难眠，体质也开始一天天下降。

细心的医师在诊治当中，无意中了解到贾大爷在风雨之夜，往往能睡个安稳觉，原因就是窗外有风声雨声，患者不再承受耳鸣之痛。于是，接诊医生在对贾大爷进行药物治疗的同时，建议他自己制造一些轻微的声音，改变一些自己睡觉时的“软环境”，以此转移自己的注意力。

起初，贾大爷在耳边放了一个小闹钟，闹钟的滴答声让他过上了一段安稳日子。然而，时间不长，机械的滴答声开始失效，这声音常常会让他想起时间在一秒一秒地流逝，贾大爷又有了焦躁情绪，总感觉到“度秒如年”。这时，医生建议他在卧室里制造一些水滴声。于是，老人就找来一台废旧的饮水机，临睡前将饮水机的龙头稍微打开，饮水机里的水就能滴滴答答地流到事先备好的水桶里。滴水声清脆悦耳，如山泉叮咚，就这样陪伴着老人慢慢进入梦乡……

这样一来，贾大爷的耳鸣现象越来越轻，睡眠好了，心情也好了，他又积极去锻炼身体，经过近半年的调理，贾大爷的耳鸣顽疾竟然完全治愈了。

耳鸣是一种常见的疾病，郑州大学第二附属医院耳鼻喉科主任耿曼英教授介绍，耳鸣一部分是因为心脑血管疾病，另一部分和情绪紧张、焦虑、激动、悲伤等有关。对于后一种患者来说，耳鸣患者最大的病因是在心理和精神方面，患者接受药物治疗很有必要，但在精神上、心理上给患者抚慰也许更有效果，患者不妨变变自己的周边环境，譬如让自己多聆听一些自然的天籁之音。贾大爷的“滴水疗法”就是一个非常成功的例子。