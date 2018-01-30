你的肥胖也许是喝水喝出来的

国医大师路志正在谈到肥胖与生活饮食的关系时指出，很多肥胖的人常抱怨说，我其实吃得很少，一直在减肥，主食都没怎么吃，但还是一直长肉，甚至自嘲说“我是喝水也长肉”。其实肥胖和喝水还真有关系，很多人的肥胖就是喝水喝出来的。

一个人的高矮肥瘦，当然有遗传的因素，有些人的肥胖就是遗传的。也有一部分是因为吃肉，吃冷饮吃出来的。现在很多人都说自己运动少所以肥胖，其实不仅仅是运动少的原因，更重要的还是饮水的方法，以及人体内水液代谢是否正常。

现代人工作紧张，喝水的时候往往喝凉水，一口气喝一大杯。或者就干脆喝冷饮，如冰啤酒、冰可乐，还有就是吃冰激凌之类的甜品。喝了冰冷的东西以后，胃黏膜和血管马上就收缩，整个脾胃的运化功能就下降了。

脾主运化水湿，是水液代谢的枢纽。脾的运化是依靠脾阳的动力，把水分气化。这就是中医所说的“脾为阴土，得阳始运；胃为阳土，得阴自安”，阴阳互根，相辅相成的机理。冰冷的东西一下子倒进火热的胃里面，就是暴伤脾阳的做法，就像用一桶冰水直接把内燃机浇熄火一样。

一旦脾阳不足，气虚不能运化水液，就会产生痰浊，全身的水液代谢速度就都变慢了。水喝进去的多，排出去的少，停留在体内，身体就胖起来了，但实际上是细胞间液的水分增加了。

脾虚湿困的人，肥胖也是虚胖，不是因为吃主食吃胖的，是因为饮水的方法不对。所以胖人应该少吃凉的东西，少用空调，喝水喝慢一点，就跟下毛毛雨一样，一会下一点，那是最好的。

如果暴饮过量，超过脾的运化代谢能力，就会造成水液在体内的潴留。只要人体的水液代谢正常了，每天喝的水和每天排出的水能够平衡，就不至于忽然发胖了。

湿是全身的水液代谢失衡，就像有些地方下暴雨成灾，而人体内湿气过重，则阻滞气血运行，若湿滞肌肤，使之得不到滋养，手肘部位的皮肤就会干燥、增厚、瘙痒。这就是由于水分到不了该到的地方。通过服用疏风去湿，通经活络的药物，手肘部位的皮肤继而变得滋润了。

脾虚湿困的人口中黏腻，口干不欲饮，小便较少，舌体胖，舌头质淡苔腻。女性还可能伴有白带增多的症状，认为有炎症到医院去检查，使用消炎药后病情仍反复不愈。（禹建）