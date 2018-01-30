流行性感冒疫苗为何不“流行”？

儿科门诊人满为患，办公室里咳嗽声此起彼伏……今年冬天，流感来势汹汹，监测数据显示，我国报告病例高于过去3年同期水平。

世界卫生组织指出，接种疫苗是预防流感最有效的方法。我国的流感疫苗接种率目前尚未建立科学的统计，但从每年疫苗供应总数3000万支推算，接种率仅为2％。“最有效的方法”为何乏人问津？记者进行了调查。

多数成人对疫苗不“感冒”

2009年11月，身为医护人员的合肥罗女士接种了甲流疫苗，没想到却因此感染了甲流。从此，亲朋好友在她的劝阻下再没人敢接种流感疫苗。

专家指出，像罗女士这样因接种疫苗感染病毒的几率极小。但除了像她这样因自身经历而抵触疫苗的人，大多数成人对接种流感疫苗也不大“感冒”。

中国疾控中心及多地疾控中心的黄婷、范军星等在四川、河南抽样选取9673人进行调查发现，不愿意接种流感疫苗的有4381人。在这些人群中，三成以上是因为“担心疫苗质量和安全性”；26.5％是“对流感疫苗不太了解”；认为“接种疫苗不能降低得流感的可能性”的占17.8％；而“流感是小病，不需要接种疫苗”的占5.0％。此外，也有人表示“不知道有流感疫苗”以及“接种费用偏高”，导致不愿接种。

未成年人家长对疫苗也不待见

虽是高危人群，未成年人的接种率也不乐观。北京市中关村医院预防保健科李美琴等曾随机选取该地区3所小学中2－6年级学生的家长作为调查对象，研究发现，受访家庭中的小学生只有33.0％在2012年接种了疫苗，2013年有接种计划的仅有47.5％。

“我们根本没把流感当回事。”长春市朝阳区一小学生家长马女士告诉记者，孩子3岁以前接种了各类疫苗，都是国家要求的一类疫苗，随着孩子渐渐长大，接种疫苗的意识越来越淡。

出人意料的是，私立幼儿园儿童接种率高于公立幼儿园，农村户籍高于城镇户籍，流动儿童高于本地儿童，家庭月收入越高接种率越低。

“农村户籍的父母，虽然收入不高，但更倾向于听从医生建议给孩子接种流感疫苗这样的二类疫苗。而城镇户籍儿童的父母虽然接受过良好教育，但对流感疫苗认识存在误区，导致儿童疫苗接种率较低。”江苏省滨海县疾控中心梅茂冬认为，家长对流感疫苗的认知水平，直接影响到孩子的接种率。

让疫苗成为“可靠卫士”

疾控专家表示，由于流感病毒会变异，疫苗防护能力并非“万无一失”，如目前使用的三价流感疫苗就难以抵御今冬大肆流行的“乙型Y系病毒”。但多年的疫苗使用情况证明，接种流感疫苗是减轻流感流行危害的有效手段，可以降低流感病死率及呼吸系统、心脑血管系统严重并发症的发生率。

“流感疫苗进入我国虽然时间不短了，但对大多数人来讲还是新事物，所以要想让大家接受，就得告诉大家这个疫苗的优缺点和接种必要性。”长春市疾病预防控制中心预防医学门诊科科长孙于莉说。

疫苗产品安全与否，是影响公众接种的因素之一。国家食品药品监督管理总局表示，将继续加强上市疫苗产品抽样检验和生产现场有因检查，及时查处发现的质量安全问题，涉嫌犯罪的移交公安机关追究刑事责任。 新华社记者 陈聪 赵丹丹 鲍晓菁