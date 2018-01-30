自古以来，我国就有喝茶养生的传统。然而，茶的种类很多，每种茶并不适合所有人。快来看看你适合喝哪种茶？

容易上火，喝绿茶和苦丁茶。绿茶是不发酵茶，富含茶多酚。中医认为，绿茶有助降火，经常上火的人可以喝绿茶。苦丁茶性寒，能散风热、除烦渴，当有口舌生疮、咽喉干痛、两眼红赤等问题时，喝苦丁茶有很好的改善效果。需要提醒的是，胃寒的人最好少喝这两种茶，否则容易引起消化不良、厌食、腹泻等症状。

体质虚寒，喝红茶和普洱茶。红茶经过发酵烘制而成。加工过程中，茶多酚氧化成茶黄素和茶红素，多数糖类物质水解成可溶性糖，产生红茶特有的香气和口感。与绿茶相比，红茶对肠胃刺激较小。从中医角度讲，红茶性温，能暖胃，虚寒体质者和老年人宜饮红茶。普洱茶茶性温和，也非常适合体质虚寒的人饮用。容易上火的人要少喝这两种茶，以免加重上火症状。

经常用眼，喝菊花茶和枸杞茶。菊花气味清香，对肝火旺、用眼过度造成的双眼干涩有较好的疗效。常感觉眼睛干涩的人，可以多喝菊花茶。因其偏寒凉，脾胃虚寒者不宜多饮。经常用眼的人还可用枸杞泡茶喝。现代医学研究发现，枸杞中的玉米黄素能在视网膜上大量累积，减少紫外线刺激，保护视神经。枸杞能温热身体，体内有湿热的人应少吃。

消化不良，喝陈皮茶和乌龙茶。中医认为，陈皮性温，主治消化不良。需要提醒的是，伴有口苦等“上火”症状，以及阴虚火旺者不宜饮用陈皮茶。泡药茶时，千万不可把鲜橘皮当陈皮。鲜橘皮不仅没有陈皮的药用功效，表面还可能残留农药和保鲜剂。乌龙茶是半发酵茶，如铁观音、大红袍等，富含单宁酸、茶多酚、植物碱等活性物质，有助消食去腻。

胃胀气，喝薄荷茶和山楂茶。薄荷性味辛凉，能疏散风热、清利头目，常用于治疗胃胀气。脾胃虚寒的人喝时可加入胡椒，不仅能减轻寒凉之性，还可健胃、促消化。山楂能健脾开胃、消食化积，胃肠胀气时可泡山楂茶喝，但其中酸性成分较多，空腹不宜饮用太多。

咽喉痛，喝无花果茶和罗汉果茶。无花果有清热生津、解毒消肿等功效，可治多种咽喉病。由于无花果有清热效果，风寒感冒或大便稀薄的患者不宜食用。罗汉果能清肺利咽，对咽喉肿痛、嗓子干痒有很好疗效，但罗汉果茶有一定通便作用，容易腹泻的人最好少喝。（王淑颖）