“植物人”必须要待在ICU吗？

唤醒“植物人”不仅有爱与信念，还有这种手术！

植物人的唤醒离不开家人细致的护理和关爱，有些家属认为只有在重症监护室(简称ICU)才能得到更好的治疗，因此不愿意将病人转到普通病房，也不愿意出院。

日前，陆军总医院附属八一脑科医院昏迷促醒中心主任何江弘在“人民好医生”客户端科普直播中表示，植物人在公立三甲医院ICU病房治疗，每天基本费用在3000元以上，第一年的费用近50-100万元。最关键的是，重症监护室是抢救危重症病人的地方，当病人渡过危重期，生命体征平稳以后，病人应尽早转到普通病房，以便开展后续的康复治疗。

何江弘说，在很多病人家属只看到了重症监护室的治疗条件好，却忽略ICU无法接受正规康复的弊端，甚至延误了后期防护锻炼的时机，对于病人是不利的。病人在结束了普通病房内的康复锻炼和高压氧治疗后，是可以出院的。居家进行康复锻炼。

当阶段性治疗结束并病情稳定后，何江弘建议病人回到家庭进行接续康复，特别是来自农村地区的病人。在老家，走亲戚或者来回串门是非常普遍的，如果经常有亲戚熟人到病人跟前走动、看望，经常跟他（她）说说话，这种亲情治疗对于唤醒也有很大帮助。”（陈晓东）

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专家简介：

何江弘，主任医师，陆军总医院附属八一脑科医院功能神经外科/昏迷促醒中心主任；中国医师协会功能神经外科专家委员会委员、中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员；全军神经外科专业委员会功能外科学组委员。

擅长：植物状态（植物人）的促醒治疗；帕金森病、原发震颤、抽动秽语综合症等功能性疾病的外科治疗；三叉神经痛及面肌痉挛的微血管减压手术；各类颅内肿瘤、外伤、血管病的微创外科治疗。

出诊时间：每周四下午