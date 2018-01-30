受访专家：南京市中西医结合医院妇科副主任医师 王俊兰

中国烹饪协会发布的《2017年度美食消费报告》显示，全国餐饮中，中式正餐占据强势主导地位，市场份额最高，占比57%。中式正餐中，最受欢迎的就是火锅。报告指出，2017年，许多新派火锅备受年轻人青睐，川味更是成为消费者的首选。

正值冬季，火锅店的生意很是红火，尤其一些主打麻辣火锅的店面，人满为患。很多食客表示，吃上一些热乎乎、辣乎乎的东西，身体会产生热量，感觉比较舒服。南京市中西医结合医院妇科副主任中医师王俊兰则提醒，天冷时节，火锅及辛辣食物吃太多，不仅不能健康驱寒，还会耗伤津液和肾阴，女性朋友尤其要注意。

中医认为，火锅中的辣椒、胡椒、大蒜、葱等调料具有辛温香散作用，可促进血液循环，利于驱寒，但辛辣食物对脾胃及肠道的刺激很大，尤其对于脾胃虚弱的老年人和女性，过多摄入辛辣刺激食物更不利于脾胃健康。

火锅属辛燥之物，经常吃有可能损伤人体胃阴，导致胃阴虚，又称胃阴不足，通常是由胃热、胃火炽盛，或温热病耗伤胃阴所致。常见的症状有口干唇燥、干呕、饮食减少、吞咽不利、吃东西后胸膈不适、大便干结、舌红中心干等。

王俊兰表示，出现上述症状，就应该注意养阴益胃了。建议日常选择食用有滋养胃阴作用的食物，如小麦、牛奶、鸡蛋、猪肉、鸭肉等；有润养胃津作用的食物，如银耳、燕窝、枇杷、梨、苹果、番茄、乌梅、豆腐等。

此外，女性容易肾水不足，肝火过旺。火锅吃太多容易损伤人体津液及肾阴，诱发盆腔炎、乳腺疾病、月经不调等妇科疾患。即便是有中药成分的火锅也要慎食，以防弄不清药效，适得其反。肾阴属“水”，对身体各个脏腑组织器官具有滋养、濡润的作用。若肾阴虚衰，则脏腑组织失去滋养，引起一系列疾病。临床表现主要有头晕耳鸣、腰膝酸痛、失眠多梦、潮热盗汗、五心烦热、咽干颧红、齿松发脱、形体消瘦、小便短黄或大便干结、舌红少津等，男子兼见阳强易举、遗精、早泄；女子兼见经少或经闭、崩漏等。

需要提醒大家的是，口腔以及胃肠对食物的耐受温度是有一定极限的，吃火锅除了少吃辛辣，也要注意温度，比如食道黏膜正常耐受温度在40℃~50℃，超过这一范围就容易造成破损、溃烂等机械损伤。虽然黏膜上皮有增生和修复功能，损伤后会自行恢复，但长期反复刺激会导致黏膜慢性损伤，可能诱发上消化道出血甚至癌变。

很多人觉得食物的温度不好把握，其实判断方法很简单：当你觉得吃到嘴里的食物比较烫时，就一定不要往下咽。因为胃黏膜对温度的敏感性比口腔黏膜更敏感，而大家常常是吃到嘴里觉得烫，便忙着咽下去，实际上已经对上消化道造成了损伤，久而久之就会导致上消化道疾患。

王俊兰还提醒，不少人冬季容易出现情绪问题，一旦心理压力过大时，会表现出气虚、血滞的症状，进而手脚气血循环不畅、怕冷。以上种种，最适合的驱寒方式是按中医诊断，对证服用膏方，从根本上解决怕冷的问题，而不建议大家一味地靠吃辛辣刺激的“热性”食物驱寒，以免得不偿失。（特约记者 杨 璞）