口腔是健康的一面镜子，牙齿过敏、疼痛直接影响到日常生活和工作。《印度日报》近日载文，刊出印度牙周病专家阿杰伊·凯卡尔博士和塔鲁恩·库马尔·吉罗蒂博士总结出的“缓解牙齿过敏小妙方”，不妨一试。

1.使用防过敏牙膏。改善牙齿过敏最简单快捷的方法就是改用专门配方的牙膏。

2.改变刷牙习惯。不用软毛牙刷或者“拉锯式”刷牙（用力太大）都是不健康的习惯，硬毛牙刷容易磨损牙釉质，导致或加重过敏症状。

3.限制酸性食物饮料。酸性食物和饮料可能会腐蚀牙齿珐琅质。牙不好的人群更应该限制酸性食物和饮料的摄入量。另外，吃完酸性食物或喝完酸性饮料之后，最好等待20分钟后，再刷牙。

4.停止美白牙齿治疗，停用含酒精漱口水。很多人误认为牙齿美白治疗和含酒精漱口水都能使牙齿更美观、更健康。然而，研究发现，这些方法只会加重牙齿过敏。

5.服用制酸剂。胃食管反流患者更容易发生牙过敏。其原因是胃酸反流会导致牙釉质受腐蚀。因此，应该在医生指导下服用合适的制酸剂，才能标本兼治。

6.睡觉戴牙套。夜间磨牙症患者睡觉时最好戴上牙套，保护牙齿。 （陈 希）