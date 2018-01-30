牙膏杀菌成分可防疟疾

全球每年都有超过50万人因患疟疾丧生，尤其是在非洲和东南亚地区。尽管有一系列药物被用于治疗该疾病，但疟原虫对这些药物的抗药性越来越强，未来有可能难以防治。

近日，巴西坎皮纳斯大学开展的一项由人工智能“机器人科学家”参与的新研究表明，牙膏、肥皂和洗涤剂等清洁用品中常见的一种杀菌和抗菌成分，或可被用于防治抗药性越来越强的疟疾寄生虫。

现有的抗疟疾药物乙胺嘧啶，以疟原虫中一种叫做二氢叶酸复原酶（DHFR）的物质为攻击目标，抑制寄生虫生长。然而，部分疟原虫现在已对这种药物产生了抗药性，尤其是在非洲。此次，机器人“夏娃”发现，一种被称为三氯苯氧氯酚的成分能够找到疟原虫中的目标DHFR酶，并采取行动更有效地控制寄生虫增长，在对乙胺嘧啶存在抗药性的寄生虫中同样如此。

该研究主要作者、坎皮纳斯大学助理教授伊丽莎白·比尔斯兰德说：“我们的机器人同事发现三氯苯氧氯酚能够抗击疟疾，这为人类带来了福音。这是一种安全成分，能够针对疟原虫生命循环中的两个目标点进行工作。这意味着，疟原虫将很难进化出抗药性。未来，我们或许可以利用它开发一种新药。”研究论文被发表在《科学报告》期刊上。

牙膏中含有三氯苯氧氯酚。它被用于预防牙菌斑滋生，且能同时抑制DHFR和ENR（一种作用于肝部脂肪酸产生的酶）两种酶发生作用。因此，研究人员称，三氯苯氧氯酚或可从肝脏和血液两个渠道防治疟原虫。（伊 文）