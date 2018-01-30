据英国《每日邮报》报道称，美国一项新研究发现，聆听低音噪声可诱发高速脑波，分解与阿尔茨海默症（俗称老年痴呆症）相关的脑蛋白质斑块。

脑波是大脑细胞网络的产物，其频率可以反映我们的清醒和警觉程度。人体在深度睡眠时，脑波速度最慢；清醒放松时，速度加快。最快的脑波被称为伽马波，当我们集中注意力做一项决定或回顾往事时，伽马波频率可高达每秒40次。通常阿尔茨海默症患者脑部产生的伽马波较少，因此研究人员试图通过诱导高速脑波，找到治疗该病的办法。

美国麻省理工学院的研究人员将小鼠置于不同频率的声音环境中，并通过显微镜分析小鼠的大脑。对比发现，那些暴露于40赫兹低音噪声，如钢琴弹奏出的低音环境中的小鼠，脑部与痴呆相关的斑块减半。斑块减少的区域分别为处理声音的大脑区域和与记忆有关的海马区。研究人员进一步分析后指出，是低音噪声引发的高速脑电波，导致这些斑块破裂。

英国阿尔茨海默症研究中心首席科学家大卫·雷诺兹说：“虽然对人类患者而言，噪音的治疗效果可能并不像小鼠那么有效，但我们相信，听低音噪声是一种可尝试的治疗方法。”目前，已有医药公司正在12名轻度或中度阿尔茨海默症患者身上测试低音噪声、光线等手段结合的治疗方法。（冯国川）