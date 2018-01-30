雨雪天点外卖可以做到“完美”

这几天杭州人最关心的大事，莫过于下雪。有不少市民很纠结：外面这么冷，不想出门吃饭，我们要不要点个外卖？这一纠结，竟然引起了两种意见的争论。一种观点认为，那些平时基本上就是靠点外卖生活的人，到了雨雪天不仅需要继续点外卖，甚至比平时更加迫切了，因为雨雪天行动不便，更难解决吃饭问题。有人甚至不无夸张地呼喊：“好饿啊！我要叫外卖小哥救救我！”

与此同时，也有另一种声音发出了，“不能叫！这种天气叫外卖简直罪恶！外卖哥太辛苦！”甚至有人说，在恶劣天气点外卖，自己都有负罪感了，因为我花钱给别人添麻烦了，“当一个外卖员，穿过风雨，来到你门前，你可以说，对不起，我让你受罪了。”

这种点外卖的人自己的感觉是不是正确？我觉得他们可以有不同的感觉，但此事最权威的结论应该以送外卖者的观点为准，听一听他们是怎么说的。记者采访了一些送外卖的小哥，他们的观点主要是：希望大家多点外卖，不要因为天气原因而不点。小王表示：“送一单有8元钱，这几天，我每天能送60多单。你们都不点外卖了还要我干啥？” 老朱也赞成大家点外卖，“雪天给我们的配送费还涨了点，勤快的话一天能多挣200元钱。”

接受采访的6位外卖哥都是雪天坚持送外卖的。他们都说，顾客外卖该怎么点还怎么点，不要因为怜惜他们而饿肚子。

这里真的要讲点社会基本原理。我们做人的修养，讲究“设身处地，换位思考”、“己所不欲勿施于人”，但是，此原则不能适用于市场上的商品交换。送餐是外卖小哥的工作，雨雪天他们也还是要上班、要赚钱，如果雨雪天大家都不点外卖了，送餐的人岂不是要失业？那时不仅是点外卖的人自己饿肚子，也会连累送外卖的小哥饿肚子呢。

所以，你的“善良”产生的恰恰是恶果，简直是“伪善”。可见，我们还是要听从小哥的建议，雨雪天该点餐的还是照点。

同时，送餐的小哥也提出了另一个要求，这就是雪天冰冻天气请多一份包涵。因为雨雪天路难走，如果迟了一点，不要催得太急；确实迟到了，不要因此投诉。我觉得这时候才用得着“设身处地，换位思考”的原则，把送外卖的小哥当作自己的亲人、朋友，那些在雨雪天还给外卖小哥送上一碗姜汤的，应该就是这种典型吧。

不过，上述问题完全可以找到圆满的解决办法，可以使雨雪天点外卖的问题“没毛病”。第一，我们的消费者该店外卖还是照点，不要因为天气原因而不点。第二，对送外卖的小哥多一点宽容，如果万一迟到了，不要过度责备。第三，如果就是有人不能宽容、过度责备，也不要紧，这里的关键是外卖商家的态度，因为所有投诉的惩罚权最终还是外卖商家的事，老板只要在雨雪天调整一下处罚标准就是了，例如，一方面对雨雪天送外卖适当提高报酬，另一方面对于雨雪天的不满意投诉降低处罚甚至免于处罚。这样一来，岂不是所有问题都得到了解决？简直可以做到“完美”解决问题。