专家提示：牙疼不可一拔了之

俗话说“牙疼不算病，疼起来真要命。”经历过牙疼的人都体会过那种拉扯神经的痛苦，恨不得赶紧拔牙免除后患。哈尔滨医科大学附属第二医院的专家却表示，牙疼应进行针对性治疗，不可一拔了之。

今年刚上大一的学生小杨，连续三晚被牙疼折磨得睡不着觉，第四天早早来到哈医大二院口腔内科就诊。检查时，小杨执意要把折磨自己的病牙拔掉，经过医生的劝说，并为小杨进行了根管治疗，小杨的牙疼很快得到了缓解。

哈医大二院口腔内科主任王秀梅介绍，拔牙是处理牙疼最简单粗暴的方式，对患者来说却不一定是最优选择。目前对于牙髓病、根尖周病的患者，完全可以通过根管治疗达到彻底治愈病牙、保留天然牙的效果。盲目拔牙这种做法是不推荐的。

“有时牙疼是由于炎症，这时拔牙留下的伤口很容易受到细菌感染，牙龈的血循环又十分丰富，和脸、颈部血管、淋巴都联系紧密，可能会造成非常严重的后果。”王秀梅说，牙疼时应及时就医，选择适当的方式进行治疗，不要一忍再忍，更不可盲目拔牙。（据新华社）