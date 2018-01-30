热词： 　招聘　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问 　健康中国人　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

专家提示：牙疼不可一拔了之

2018年01月30日07:32 来源：山西晚报

　　俗话说“牙疼不算病，疼起来真要命。”经历过牙疼的人都体会过那种拉扯神经的痛苦，恨不得赶紧拔牙免除后患。哈尔滨医科大学附属第二医院的专家却表示，牙疼应进行针对性治疗，不可一拔了之。

　　今年刚上大一的学生小杨，连续三晚被牙疼折磨得睡不着觉，第四天早早来到哈医大二院口腔内科就诊。检查时，小杨执意要把折磨自己的病牙拔掉，经过医生的劝说，并为小杨进行了根管治疗，小杨的牙疼很快得到了缓解。

　　哈医大二院口腔内科主任王秀梅介绍，拔牙是处理牙疼最简单粗暴的方式，对患者来说却不一定是最优选择。目前对于牙髓病、根尖周病的患者，完全可以通过根管治疗达到彻底治愈病牙、保留天然牙的效果。盲目拔牙这种做法是不推荐的。

　　“有时牙疼是由于炎症，这时拔牙留下的伤口很容易受到细菌感染，牙龈的血循环又十分丰富，和脸、颈部血管、淋巴都联系紧密，可能会造成非常严重的后果。”王秀梅说，牙疼时应及时就医，选择适当的方式进行治疗，不要一忍再忍，更不可盲目拔牙。（据新华社）

(责编：许晓华、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn