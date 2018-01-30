这四个坏习惯 比喝酒还伤肝

众所周知，肝脏是人体内以代谢功能为主的一个器官，并有去氧化，储存肝糖等功能。肝脏血液供应非常丰富，肝脏的血容量相当于人体总量的14%，所以肝的作用非常大，万不可轻视。但是在很多时候，人们的一些坏习惯在某种程度上伤害了我们的肝脏。山西省中医院肿瘤三科医生裴云霏提醒，有四种坏习惯，比喝酒还“伤肝”。

过多的糖分摄入。食用过多高糖食物，不仅易转化为脂肪储存在肝脏，诱发脂肪肝，而且还会使胃肠道的酶分泌过多，影响食欲，加重胃肠胀气，所以大家应少食高糖食物，如巧克力、甜品等。

爱吃辛辣食物。辛辣、刺激食物可刺激胃黏膜，使胃酸分泌增加，从而加重肝脏负担，特别是肝炎患者食用后会加重肝脏负担，诱发消化道出血，所以大家应少食辛辣、刺激食物，如辣椒、芥末等。

经常吃加工的食品。加工的食品含有防腐剂和食品添加剂，大量食用后会加重肝脏解毒、代谢负担、诱发肝损伤，所以大家应少食加工食品。

摄入过多亚硝酸盐。研究发现，亚硝酸盐可在胃内合成亚硝胺，从而变成一种强烈的化学致癌物，诱发肝癌，所以大家应少食含亚硝酸盐的食物，如泡菜、腌菜、咸鱼等。