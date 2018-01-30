小儿多汗怎么办？学学这三种食疗法

出汗是人体的正常现象，然而宝宝出汗与大人有所不同。山西中医学院附属医院儿科医生王美琴说，引起宝宝多汗的原因主要有两方面：生理性多汗和病理性多汗。宝宝游戏、跑跳后出汗多等，这是生理性多汗，家长不必担心。但如果是孩子安静时或晚上一入睡后就出很多汗，汗多可弄湿枕头、衣服，称之为病理性出汗，中医又称为小儿汗证，多汗以头颈胸背为主，是肺卫不固；多汗而不温，是营养失调；汗出遍身而伴虚热征象，是气阴亏虚；汗出肤热，是湿热破蒸。

孩子病理性出汗不容小觑，会影响小儿生长发育，还会造成体质虚弱，抵抗力差，易引起其他病症。家长该怎么办呢？王美琴说，首先进行适当的户外活动和体育锻炼，增强小儿体质，也可以用开天门、推坎宫、退六腑、清补肺经、补脾经、揉肾顶、揉肺俞等小儿推拿来调理体质。

家长可以按照这三种食谱给孩子调理身体：

1、山药泥，能健脾补肺。

原料：山药150克、大枣10枚。

做法：山药切成小块，大枣去核放入盘中，放锅内，置火上蒸，至山药已软，捣成泥状食用。

2、黄芪粥，能补气固表，阴虚火旺者忌食。

原料：黄芪30克、粳米30克、陈皮1克、红糖1克。

做法：黄芪煎汤去渣，再加米，如常法煮粥，加入陈皮、红糖，晨起空腹食用。

3、糯米麦粥，有养心神、敛虚汗、厚肠胃、强气力作用，适用于平时汗多、精神疲倦、小儿肠胃虚弱。

原料：小麦300克、糯米250克、适量白糖。

做法：同煮粥，可加适量白糖调味食用。