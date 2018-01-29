世界中医药学会联合会彰显国际范 覆盖67国家和地区162个分支机构

人民网1月28日电 （记者王君平）1月27日，世界中医药学会联合会2018年分支机构会长级会议在京召开。中国国家中医药管理局副局长、世界中医药学会联合会主席马建中说，中医药全方位、多层次、立体化地向全球展示出了当代传统医学的价值品质。

世界中联2018年分支机构会长级会议，目前已覆盖世界五大洲67国家和地区，共计258个团体会员，162个分支机构。

马建中说，2017年中医药在 “一带一路”国际合作高峰论坛再次成为热点，中医药内容纳入“一带一路”合作成果清单；金砖国家卫生部长会暨传统医药高级别会议发布了《金砖国家加强传统医药合作联合宣言》；国际标准化组织发布首个中药材术语标准（《IOS18662－1：2017中医药－术语－第一部分中药材术语》），为国际范围内规范和统一中药名词术语提供了重要依据；美国权威医药杂志《内科医学年鉴》首次中英文刊登中药复方论文，为中医药更好的走向世界搭建起学术桥梁。

去年，世界中联发布了《中医基本名词术语中匈对照国际标准》《中医基础名词术语中泰对照国际标准》《国际中医药诊疗指南—糖尿病》《中医整脊科医师专业技术职称分级标准》《中医药健康旅游服务基本要求》。中医药伦理审查体系认证新增认证机构16家。

世界中医药学会联合会副主席兼秘书长桑滨生介绍，参与ISO标准研制取得突破。由世界中联提交研制的《中药材术语》，是ISO/TC249颁布的首个术语标准，在国际上产生了积极影响。内分泌专委会制定的《国际中医药诊疗指南—糖尿病》是世界中联发布的第一部专科临床诊疗指南；伦理审查专委会制定的《涉及人的生物医学研究伦理审查指南》是中国第一部研究伦理审查的指南。去年，新增9个分支机构标准审定委员会，总数达到30家。

作为世界卫生组织正式非政府组织成员，连续三年应邀参加WHO执委会、世界卫生大会及西太平洋会议，完成了与WHO （2015-2017）年合作计划，确定了新一期（2018-2020）年合作计划。作为联合国教科文组织非政府机构唯一中医药界代表，参加了联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会在韩国济州岛举行第十二届会议，完成了预期的任务。作为国际标准化组织A级联络组织，参加了第8次ISO/TC249会议，提交提案6项，承担WG5秘书处工作，发挥了重要作用。